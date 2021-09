Borgerne i Aarhus Kommune får endnu et parti at stemme på til kommunalvalget til november.

Dorthe Borgkvist, der blev valgt til Aarhus Byråd for Socialdemokratiet i 2017 blev løsgænger i 2019, og nu har hun dannet en ny lokallisten med navnet ‘Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse'.

Dorthe Borgkvists mærkesag er at skabe bedre borgerinddragelse i byrådet.

»Borgerne skal inddrages fra starten. Lige nu bliver der trukket højhuse ned over hovedet på folk, uden at de reelt har mulighed for at påvirke noget. De bliver bare informeret. Det er pseudoinddragelse, det der foregår,« siger Dorthe Borgkvist, der vil arbejde for, at borgere kan blive hørt og inddraget på samme niveau som bygherrer og byråd.

Derudover er hun meget optaget af at skabe bedre trivsel for kommunens børn og unge.

»Der er simpelthen for stor mistrivsel hos vores børn og unge. Og vi kan se, at en stor del af det er relateret til skolen. Det handler blandt andet om de mange klassesammenlægninger og de meget store klasser, vi har. Så længe der er så store problemer med trivsel og velfærd, skal vi altså fokusere på det frem for prestigeprojekter, som et nyt kæmpestadion,« siger hun.

Der skal 5.500 stemmer til, for at Dorthe Borgkvist kan få en plads i byrådet. Hun stiller op sammen med Dennis Cassøe, der har en baggrund som privat virksomhedsejer og bor i Tilst.

»Som det er nu, er der ikke nogen steder, jeg kan sætte mit kryds. Jeg tænker, der sikkert er andre, der har det på samme måde, så nu stiller jeg mig i hvert fald til rådighed, og så må vi se, om det lykkes,« siger hun.