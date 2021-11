Et haveskur spillede i høj grad ind på udfaldet af kommunalvalget på Læsø.

Ny mand i borgmesterstolen er Tobias Birch Johansen fra Venstre. Men forløbet op til afgørelsen var mildt sagt kaotisk.

B.T. har tidligere fortalt, at den nu tidligere kommunaldirektør i kommunen, Peter Peitras, tilbage i oktober fratrådte sin stilling, efter at flere medier beskrev, hvordan han forsøgte at få lov at beholde et skur, der var opført ulovligt på hans sommerhusgrund.

Et skur, han i øvrigt brugte til at sove i om natten.

Den sag fik betydning for øens siddende borgmester, Karsten Nielsen fra Venstre, der fire dage senere trak sig som borgmesterkandidat på grund af sagen.

»Jeg trækker mig, fordi det er mig, der får skylden for hele sagen, og jeg kan ikke leve med, at Venstre ikke stiller med det stærkeste hold til kommunalvalget,« udtalte han 9. oktober.

Ved samme lejlighed udtalte Læsø Venstrevælgerforening, at Tobias Birch Johansen nu var partiets nye spidskandidat. Noget, det viste sig at være en klog beslutning.

Det var nemlig netop Tobias Birch Johansen, der efter tirsdag aftens konstituering endte med at kunne kalde sig selv for øens nye borgmester.

På Læsø gik Venstre ellers tilbage – fra 4 til 3 mandater. Men takket være en alliance med Læsø Borgerlisten sikrede de sig det nødvendige flertal og beholder borgmesterposten.

Sagen om Peter Pietras trækker i øvrigt spor længere tilbage i tiden.

Tilbage i 2015 blev han fyret som direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, fordi der – som det fremgik af en ekstern redegørelse – var sket planlagt og systematisk lovbrud, da man under Pietras' ledelse lukkede børnesager for at spare penge.

Alligevel tog direktøren – til manges store forargelse – 4,5 millioner kommunale kroner med sig ud ad døren, da han var ansat på en såkaldt åremålskontrakt.

I 2018 dukkede han så op som øverste embedsmand i Læsø Kommune, hvor den uheldige byggesag hurtigt gav ham problemer.