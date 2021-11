Bykongen Arne Boelt (S) takker af. I Hjørring Kommune er Venstres Søren Smalbro den nye mand for enden af bordet.

Og den nye borgmester føler sig overbevist om, at statsminister Mette Frederiksens håndtering af minksagen og de slettede sms'er har haft en betydning for valgresultatet.

Venstre går fra 7 til 9 pladser i byrådet i Hjørring og er nu det største borgerlige parti i kommunen. En konstituering med De Konservative og Radikale, som også begge fik flere mandater end sidst, sikrer Søren Smalbro borgmesterkæden.

Og han er ikke i tvivl om, at statsministerens håndtering af minksagen har været med til at tippe magtbalancen i kommunen.

»Det, der har kørt op til valget med slettede sms'er og, en regering, der ikke helt tager ansvar omkring det at bryde ind i folks private ejendom og slå deres dyr ihjel, det kan sagtens have smittet af på resultatet i Hjørring,« siger Sørem Smalbro til B.T.

Borgmesteren understreger, at han ikke skal kunne sige, om statsministeren har slettet sms'erne med vilje. Men udtrykket 'lev med det' har skabt stor træthed og frustration flere steder i befolkningen, mener han.

Det var en rørt Søren Smalbro, der sent tirsdag kunne konstatere, at sejren var hjemme. Vis mere Det var en rørt Søren Smalbro, der sent tirsdag kunne konstatere, at sejren var hjemme.

Søren Smalbros reaktion på valgsejren har også skabt stor opmærksomhed. Borgmesteren græd og var tydeligt rørt, da han stillede sig frem foran de rullende kameraer og ventende journalister.

»Det er jo sådan lidt en følelse af noget uvirkeligt. Vi er presset, og I skal tænke på, at vi har været igennem en valgkamp, hvor alle døgnets vågne timer har været taget i brug. Min største bekymring var, om jeg kunne indfri den tillid, som jeg følte, mange havde vist mig. Det er stort, når man lykkedes med det,« forklarer han.

Følelserne knytter sig også til det faktum, at den nye borgmester afløser noget af en bykonge i kommunen.

»Når jeg har været til mødeaktivt på Arnes Boelts kontor, har det nærmest været forbundet med ærefrygt. Det er stort at træde ind på et borgmesterkontor. Nu skal jeg selv derind og sidde. Den tanke skal jeg lige vende mig til,« uddyber han.

Sørem Smalbro siger, at han har den største respekt for det arbejde, som Arne Boelt gennem mange år har leveret i kommunen. Og for kort tid siden jokede den nu afgående faktisk overfor den kommende nye borgmester med, om borgmesterkontoret skulle males blåt i forbindelse med en renovering.

Det er nu i overført betydning blevet til virkelighed.