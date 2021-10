Læsø Kommune skal have ny kommunaldirektør.

Det kan man læse i både Nordjyske og TV2 Nord.

Den snart tidligere kommunaldirektør, Peter Pietras, har besluttet sig for at opsige sin stilling i kommunen.

Det kan man læse af en helt kort pressemeddelelse fra Læsø Kommunes borgmester, Karsten Nielsen.

»Efter Nordjyske Mediers udlægning af sagen har kommunaldirektør Peter Pietras valgt at stille sin stilling til rådighed, ikke mindst for at bekræfte sin klare holdning til, at arbejdsmiljøet altid bør være øverst på dagsordenen - en ambition som vi på Læsø kommune helt tydeligt har kunnet genkende,« lyder det fra borgmesteren.

Helt kort går sagen ud på, at Peter Pietras skal have overnattet i et skur på sin sommerhusgrund.

Det er ikke lovligt, hvilket fik kommunaldirektøren til at klage.

Samtidig skal borgmesteren ifølge de to nordjyske medier også have fulgt sagen tæt.

Og det resulterede i, at flere ansatte følte sig presset.

Peter Pietras beholder sit job, indtil Læsø Kommune har fundet en til at overtage jobbet.

Læsø, der ligger i Kattegat, har omkring 1.800 beboere.