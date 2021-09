B.T. har tidligere afdækket, hvordan de aalborgensiske politikere bruger millioner af kroner på udenlandsrejse i prominente områder for udelukkende at mødes med andre danskere.

Og det er ikke gået ubemærket hen hos borgerne i Aalborg.

I den politiske Facebook-gruppe 'Nordjyllands diskuterer politik' debatteres sagen, hvor flere kommer med kritiske meninger om kommunens brug af kroner.

Herunder er et udpluk:

Svineri!

Trænger politikerne ikke til at skulle spare helt ind til benet – som andre dele af samfundet?

Det giver en dårlig fornemmelse

Det er svært at blive imponeret

Sagen går ud på, at en række topfolk i kommunen, herunder borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), igennem flere år har rejst til Cannes i Frankrig, indlogeret sig på dyre værelser og booket mødelokaler for flere hundrede tusinde kroner.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået i hænde.

Aalborg Kommune har i 2018, 2019 og i den aflyste 2020-udgave af MIPIM booket mødelokaler i Cannes til en samlet værdi af 378.925 kroner. For derefter kun at mødes med andre danskere i Cannes.

Desuden har hver rejse de respektive år kostet mere end 300.000 kroner pr. rejse. Det får Bent Greve, professor arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, til at spærre øjnene op:

DE DYRE MØDER 2015:

Deltagergebyr: 20.000 kroner

Sadolin & Albæk: 82.000 kroner (Bistand vedrørende møder, mødelokaler, sparring)

Deltagere: Rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 277.617,82 kroner. 2016:

Deltagergebyr: 27.875 kroner

Sadolin & Albæk: 141.250 kroner

Mødelokaler: 14.937,23 - faktureret af Sadolin & Albæk

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 415.652,46 kroner 2017:

Deltagergebyr: 42.029,21 kroner

Sadolin & Albæk: 93.753 kroner

Deltagere: Rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 226.198,71 kroner 2018:

Deltagergebyr: 61.854,75 kroner

Sadolin & Albæk: 88.699 kroner

Mødelokaler: 85.303 kroner

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Rådmand Hans Henrik Henriksen meldte fra grundet sygdom.

Udgifter i alt: 310.575,79 kroner 2019:

Deltagergebyr: 64.314,70 kroner

Sadolin & Albæk: 83.750 kroner

Mødelokale: 88.732,69 kroner

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 339.050,00 kroner 2020 (Aflyst på grund af corona)

Deltagergebyr: 95.000 kroner (Refunderet)

Booket mødelokale: 105.925 kroner (Refunderet)

Sadolin & Albæk: 61.312,5 kroner (Som følge af aflysningerne af møderne pga. Coronavirus er der givet 10 % rabat på honoraret)

Planlagte deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, kommunaldirektør Christian Roslev

Planlagte udgifter i alt: 374.923,41 kroner

»Samlet vil det være min vurdering, at kommunen – ud fra de data, jeg har set – enten ved fysiske eller elektroniske møder kunne opnå samme resultat ved at afholde aktiviteten i Danmark.«

Og det er på baggrund af disse forhold, at flere af de kritiske røster opstår. Omvendt er der også borgere, der mener, at rejser i udlandet er nødvendige for den politiske ledelse med henblik på udvikling.

Thomas Kastrup-Larsen har over for B.T. sagt, at det 'handler om at være dér, hvor tingene sker'.

»Det er vigtigt at erkende, at når vi taler om Danmarks tredjestørste kommune og om milliardinvesteringer, så bliver vi også nødt til at være der, hvor tingene sker. Hvis vi tror, at vi kan sidde i Aalborg og få tingene til at fungere – uden at tage ud – så kommer vi til kort.«

Udover opholdene i Cannes har B.T. også afdækket, hvordan en delegation fra Aalborg Kommune har drukket dyr whisky og overnattet i dyre lejligheder for borgernes skattekroner.

Det har Thomas Kastrup-Larsen siden reageret på ved at sende en intern mail afsted til direktionen og byrådsmedlemmer. Læs den historie HER.