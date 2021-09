Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), reagerer nu på B.T.s afsløringer af blandt andet skattefinansieret alkohol og hundedyre overnatninger.

B.T. er kommet i besiddelse af en mail som borgmesteren netop har sendt ud til direktionen og byrådsmedlemmerne, hvori der står, at han på mandag vil drøfte med Magistraten, om der er behov for at Aalborg Kommune udarbejder yderligere retningslinjer for rejseudgifter.

Lørdag kunne B.T. afsløre, at en delegation fra Aalborg Kommune, heriblandt borgmesteren selv, havde boet på dyre hotelværelser og indtaget spiritus for skattekroner, da de var på den såkaldte MIPIM-messe i Cannes.

Siden 2015 har Aalborg Kommune brugt mere end halvanden million kroner på at deltage og gøre opmærksom på sig selv ved den store ejendoms- og investormesse MIPIM i Cannes.

Noget som blandt andet er blevet kritiseret af Bent Greve, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

»Der er valgt en meget dyr overnatningsform – og ikke som en fornuftig anvendelse af offentlige ressourcer,« lød det i lørdags fra Bent Greve, der yderligere slog fast, at det 'ikke er normalt, at det offentlige dækker spiritus.'

Til sammenligning brugte den daværende københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) sammenlagt 3.771 kroner på sine tre overnatninger, da hun deltog i ejendomsmessen i 2018, viser dokumenter fra Københavns Kommune.

Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsens regler må statslige ansatte, der er på udlandsrejser, maksimalt bruge 1.234 kroner på en overnatning pr. nat på et hotel i Frankrig.

Aalborg Kommune valgte ikke at sende en delegation afsted til årets udgave af MIPIM.