Aalborg til MIPIM

Derfor tager kommunen afsted:

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S)

»Årsagen til, at vi tager til MIPIM, er for at tiltrække investorer til Aalborg. Hvis man går tilbage og kigger på finanskrisen og tiden efter, så var det svært at få privat byggeri i gang i Aalborg. Vi gjorde meget ud af, at bruge vores almene boligselskaber til at få bygget noget i byen, og vi satsede meget på det med Aalborg som uddannelsesby. Derfor brugte vi meget tid på vores almene boligselskaber og investerede meget i ungdomsboliger. Det var svært at få private ind.«

»Derfor blev vi offensive i forhold til at sige, hvor kan vi få fat i de private investorer henne. Hvor kan vi mødes med dem? Og hvor kan vi få tiltrukket dem til Aalborg? MIPIM er stedet. De er dernede, og de har tid til at tale med os omkring investeringsprojekter. Derfor valgte vi at tage derned, og vi har gjort det i fuld åbenhed. Det har været et dagspunkt på magistraten, og vi er blevet enige om, hvad budgettet skulle være hver gang.«