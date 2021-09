Adieu! Aalborg Kommune har besluttet at droppe den dyre deltagelse i verdens største ejendoms- og erhvervsmesse – og forklaringen kan måske findes i det pauvre udbytte.

Fra 2014 til 2019 satte Aalborgs byspidser kursen mod den franske MIPIM-messe, men det er aldrig lykkedes kommunen at hive en krone hjem fra udenlandske investorer.

Det kan der være en naturlig forklaring på. For på kommunens milliondyre rejser har der kun været brug for de fremmede gloser, når der skal bestilles whisky eller côte du boeuf.

En aktindsigt til B.T. viser, at de aalborgensiske byspidser – anført af borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) – rejser til Cannes, indlogerer sig på dyre værelser og booker mødelokaler for flere hundrede tusinde kroner for derefter kun at mødes med andre danskere.

Thomas Kastrup-Larsen (S) og resten af Aalborg-slænget indtog moderate mængder af vin og øl under hele MIPIM-messen, og det kan borgmesteren ikke umiddelbart se et problem i. Her under fejring af guldvinderne fra Aalborg Håndbold i 2019.

B.T. har gennemgået Aalborg Kommunes mødeplaner for de seneste tre afholdte MIPIM-messer og kan dokumentere, at samtlige møder er afholdt med danske virksomheder eller – i meget få tilfælde – med danske repræsentanter for udenlandske firmaer.

Det får Bent Greve, professor arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, til at undre sig:

»Samlet vil det være min vurdering, at kommunen – ud fra de data, jeg har set – enten ved fysiske eller elektroniske møder kunne opnå samme resultat ved at afholde aktiviteten i Danmark.«

Professoren bemærker, at det kan være en fordel, at Aalborg Kommune ved sin deltagelse i MIPIM-messen kan mødes med mange interessenter på én gang – men det kommer i den grad også med en pris.

Når Aalborg Kommune drager på den dyre tur til MIPIM i Cannes, er det primært for at tale med andre danskere. Her ses Aalborg-spidsernes eftermiddagskalender for turen i 2019.

Aalborg Kommune har i 2018, 2019 og i den aflyste 2020-udgave af MIPIM booket mødelokaler i Cannes til en samlet værdi af 378.925 kroner.

I disse dyre lokaler har man mødtes med repræsentanter fra eksempelvis byggevirksomheden MT Højgaard, ingeniørfirmaet Rambøll og pensionsselskabet Pensam.

Men havde det ikke været lettere at invitere de danske kolleger et smut til Aalborg og en kaffe på rådhuset? Ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) handler det om at være der, hvor tingene sker. Og det er altså i Cannes.

»Det er vigtigt at erkende, at når vi taler om Danmarks tredjestørste kommune og om milliardinvesteringer, så bliver vi også nødt til at være der, hvor tingene sker. Hvis vi tror, at vi kan sidde i Aalborg og få tingene til at fungere – uden at tage ud – så kommer vi til kort.«

DE DYRE MØDER 2015:

Deltagergebyr: 20.000 kroner

Sadolin & Albæk: 82.000 kroner (Bistand vedrørende møder, mødelokaler, sparring)

Deltagere: Rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 277.617,82 kroner. 2016:

Deltagergebyr: 27.875 kroner

Sadolin & Albæk: 141.250 kroner

Mødelokaler: 14.937,23 - faktureret af Sadolin & Albæk

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 415.652,46 kroner 2017:

Deltagergebyr: 42.029,21 kroner

Sadolin & Albæk: 93.753 kroner

Deltagere: Rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 226.198,71 kroner 2018:

Deltagergebyr: 61.854,75 kroner

Sadolin & Albæk: 88.699 kroner

Mødelokaler: 85.303 kroner

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Rådmand Hans Henrik Henriksen meldte fra grundet sygdom.

Udgifter i alt: 310.575,79 kroner 2019:

Deltagergebyr: 64.314,70 kroner

Sadolin & Albæk: 83.750 kroner

Mødelokale: 88.732,69 kroner

Deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, direktør Christian Bjerg og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Udgifter i alt: 339.050,00 kroner 2020 (Aflyst på grund af corona)

Deltagergebyr: 95.000 kroner (Refunderet)

Booket mødelokale: 105.925 kroner (Refunderet)

Sadolin & Albæk: 61.312,5 kroner (Som følge af aflysningerne af møderne pga. Coronavirus er der givet 10 % rabat på honoraret)

Planlagte deltagere: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik Henriksen, stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, kommunaldirektør Christian Roslev

Planlagte udgifter i alt: 374.923,41 kroner

Men i langt de fleste tilfælde har I mødtes med danskere. Hvorfor er det nødvendigt at rejse til Cannes for det?

»Fordi de er dernede. Du kan få gjort det hurtigt. De er mindet på det. De her store pensionsselskaber har ikke en stor afdeling, der tager sig af ejendomsinvesteringer. Når de er ude at kigge på projekter, er det om at være der, når de er der. Det med at få trukket dem til Aalborg og vist dem rundt i byen, det er svært at få til at lykkes.«

Konsulentfirma fik kassen

B.T. har tidligere dokumenteret, hvordan Aalborg har spenderet store summer på indlogering af byens borgmester, rådmand, stadsarkitekt og kommunaldirektør til MIPIM-messen.

De folkevalgte Aalborg-politikere boede under MIPIM-messen i 2019 i en lejlighed i Le Grand Hotel-komplekset tæt på den kendte Cannes-gade Boulevard de la Croisette.

Eksempelvis i 2019, hvor delegationen på den fire dage lange messe brugte langt over 50.000 kroner på to lækre lejligheder tæt på den ikoniske Cannes-gade Boulevard de la Croisette.

Men de franske hotelregninger bliver overgået af udgifterne til mødebooking. Vel at mærke ikke mødebooking af komplicerede udenlandske forbindelser, men aftaler med helt almindelige danske virksomheder og pensionskasser.

Erhvervsmægleren Sadolin & Albæk, der nu er blevet en del af Colliers International, har hvert år i forbindelse med MIPIM-messen modtaget i omegnen af 100.000 kroner for konsulentbistand og mødebooking.

Eksempelvis viser et udgiftsbilag fra Sadolin & Albæk til Aalborg Kommune, som B.T. har fået aktindsigt i, at erhvervsmægleren inden MIPIM 2019 brugte 14,5 timer på at booke møder for Aalborg Kommune til en timesats på 2.000 kroner.

I forbindelse med MIPIM har Aalborg Kommune hvert år siden 2014 brugt i omegnen af 100.000 kroner hos erhvervsmægleren Sadolin & Albæk. Det har resulteret i møder med andre danskere, der er blevet afholdt i et dyrt mødelokale i Cannes.

Professor Bent Greve undrer sig over, at kommunen ikke selv kan sætte den slags møder op:

»Mit udgangspunkt vil være, at det kunne forvaltningen godt selv have udført.«

Den samlede regning til Sadolin & Albæk endte i 2019 på 83.750 kroner og resulterede ifølge kommunens mødeoversigt i 18 møder på messen – alle med andre danskere.

Sadolin & Albæk er blevet betalt for at booke møder med andre danskere. Kunne I ikke selv i kommunen have kontaktet dem?

MIPIM-MØDERNE Aalborgs Kommunes MIPIM-møder 2019:

PFA, Lidl Danmark, DEAS Ejendomsadministration, MT Højgaard, NIAM Danmark, Arkitektgruppen, TN Udvikling, Bech Bruun, Agat Ejendomme A/S, NCC, MOE, Casa, Pensam, Innovater, Exometric, Pension Danmark, NREP, Colliers Danmark. Aalborgs Kommunes MIPIM-møder 2018:

Arkitekgruppen, Retain Ejemdomsudvikling, NRE, Agat Ejendomme, SF Management, BaseCamp Copenhagen, Innovater, Comwell, Casa, Patrizia Nordic, Ejendomswatch. Aalborgs Kommunes MIPIM-møder 2017:

Rambøll, Innovater, Agat Ejendomme, Svanen Gruppen, MT Højgaard, Kuben, Nykredit, Pensam (Flere af møderne kan ikke identificeres på baggrund af en mangelfuld kalenderoversigt, Aalborg Kommune har udleveret til B.T.).

»Det, de får honoraret for, er at screene, hvem der kunne være interessante at tale med. Der kommer også henvendelser fra nogen, hvor de så siger: 'Dem skal I ikke spilde jeres tid på – I skal bruge jeres tid på dem, dem og dem'. Og så er der noget booking i det og noget opfølgende,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

»Det er investorer på et vist niveau. Det handler om den rigtige ramme, og man skaber et rum af fortrolighed, man kan bruge til at tale om de ting, man gerne vil have investeret i.«

Trods Aalborg Kommunes ihærdige indsats på MIPIM i Cannes er det ikke lykkedes kommunen at sælge grunde på messen.

Om det er derfor, man nu har droppet messen, svæver i det uvisse.

De danske møder i Cannes afholdes i hundedyre lokaler i den franske badeby. Her er regningen for Aalborg Kommunes booking af et mødelokale til 2020-udgaven af MIPIM, som endte med at blive aflyst. I alt 14.100 euro – mere end 100.000 kroner for en 'private suite' i fire dage.

Til B.T. har borgmester Thomas Kastrup-Larsen forklaret, at den manglende deltagelse i år skyldes, at messen blev corona-udskudt fra marts til september og foregik midt i kommunens budgetforhandlinger.

Til Nordjyske forklarede stadsarkitekt Peder Baltzer dog, at »tiden er løbet fra den her slags«, men for blot en måned siden berettede den nu afgående S-rådmand Hans Henrik Henriksen samme sted, at Aalborg Kommune i fremtiden ville tage grunden omkring væddeløbsbanen med til ejendomsmessen i MIPIM.

Efter B.T.s skriverier om MIPIM-messen skal magistraten i Aalborg Kommune mandag vurdere, om der er behov for, at der udarbejders nye retningslinjer for rejseudgifter, oplyste borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en mail til byrådet torsdag morgen.