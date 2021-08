Hun var rørt allerede, da hun mødte pressen. Pernille Blume. Dansk OL-medaljevinder – igen.

Smilet var stort hos den danske svømmer, der søndag morgen dansk tid fik bronzemedaljen om halsen efter finalen i 50 meter fri. Hun var lykkelig og stolt. Ikke kun af sig selv.

For lige inden Pernille Blume selv skulle i bassinet, hoppede hendes franske kæreste Florent Manaudou i.

Han svømmede sig til en sølvmedalje, og da Pernille Blume blev spurgt til netop ham, kom tårerne frem.

Pernille Blumes kæreste Florent Manaudou vandt sølv i 50 meter fri for mænd.

»Hele øjeblikket efter var overvældende. Også at se min kæreste,« lød det fra Pernille Blume, der også kunne se sin familie på en skærm, der var sat op nede ved bassinet.

Og da hun netop blev spurgt til den søndag de to havde haft, begyndte tårerne for alvor at presse sig på, og den lykkelige danske stjerne kunne ikke holde dem tilbage.

»Jeg tror bare, det er så … undskyld,« sagde Pernille Blume, inden stemmen knækkede en lille smule.

»Det er meget, meget fantastisk, at han har været til tre OL og vundet medaljer hver evig eneste gang. Han har været ude af sporten i tre år og er kommet tilbage. Og står som nummer to. Wow. Det er simpelthen så inspirerende og så overvældende at have den oplevelse sammen,« sagde Pernille Blume.



Hun har tidligere på et pressemøde fortalt, hvor meget det betyder for hende, at hun har kunnet se Florent Manaudou, mens hun har været i Tokyo uden sin familie.

»Vi ser stadig hinanden. Jeg tror simpelthen, at jeg ville være for trist - og det tænker jeg også, at han ville være, hvis vi ikke kunne få lov til at opleve det her sammen på en eller anden måde, og det altid skulle være med afstand,« fortalte hun inden det hele startede.

Og søndag var altså noget af en oplevelse for parret. Fordi de begge var der på Tokyo Aquatics Centre, nåede de da også at tale sammen inden medaljeceremonien, hvor parret gav hinanden et stort kys, der er efterfølgende er gået viralt.

»Vi sagde bare: 'vi gjorde det sgu',« fortalte Blume med et stort smil.

Pernille Blume blev nummer tre i 50 meter fri ved OL.

Dermed har Pernille Blume nu tre OL-medaljer fra tre finaler. Guld fra 50 meter fri i Rio i 2016, bronze fra 4 x 100 meter medley samme år og nu også søndagens medalje.

»Nu har jeg i hvert fald en til til samlingen. Jeg jokede med min kæreste om i morges, at jeg godt kunne bruge sølv, og han kunne bruge bronze. For så havde vi begge et fuldt sæt. Nu byttede vi så lige rundt på dem, så det kan være, vi lige må steppe op på et tidspunkt, så vi har et fuldt sæt,« sagde hun med et kæmpe grin.

Overskuddet var stort hos Pernille Blume, der også blev spurgt til fremtiden. For det er jo nærliggende at spørge, om hun allerede kunne se sig selv svømme OL i Paris i 2024.

»Det ville jeg i hvert fald elske. Det ville være ret specielt, især når man har et lille tilhørsforhold til landet,« sagde Pernille Blume med et stort smil med henvisning til, at hun til dagligt bor i franske Marseille på deltid.

Pernille Blume fortalte desuden efter finalen, at hun faktisk frygtede, hun havde smidt det hele og knust sin egen medaljedrøm efter en knap så god start.