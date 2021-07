Pernille Blume var et stort smil, da hun trådte op fra bassinet efter semifinalen i 50 meter fri.

Den danske svømmestjerne sikrede sig en plads i søndagens finale, da hun svømmede hurtigst i det første heat.

24,08 lød tiden, hvilket var en forbedring fra fredag for den danske svømmer, der for alvor har meldt sig ind i medaljejagten.

»Det føltes endnu bedre her til morgen, end det gjorde i går, det var virkelig en dejlig oplevelse. Jeg har haft en god nats søvn, det tror jeg også har haft en betydning,« sagde en glad Pernille Blume, der også fandt endnu bedre ind i sin rytme og tilføjede:

Pernille Blume svømmede næsthurtigst af alle under lørdagens semifinale i 50 meter fri. Foto: MARKO DJURICA Vis mere Pernille Blume svømmede næsthurtigst af alle under lørdagens semifinale i 50 meter fri. Foto: MARKO DJURICA

»Jeg tror bare, oplevelsen i går har været med til, at jeg kunne finde ind i rytmen igen fra 100 meter til 50. Det er en lidt anden teknik, jeg skal bruge. I dag står jeg og kan føle: 'der var den mere', der var noget, jeg kendte,« sagde den danske stjerne.

Hun jublede dog ikke kun over sig selv. For inden Blume selv hoppede i vandet, gjorde hendes kæreste Florent Manoudou det samme. Han skulle også svømme semifinale i 50 meter fri.

Det klarede han i forrygende stil og fløj også direkte videre til søndagens finale. Og da hun blev spurgt til ham efter sit eget løb, kom det helt store smil da også frem hos Blume.

»Det var virkelig kirsebærret på toppen for mig,« sagde den danske stjerne stolt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume)

Hun var tydeligt glad på hans vegne og nød at se hans succes i minutter inden, hun selv skulle i bassinet.

»Det var virkelig fantastisk. Det er virkelig dejligt at se, når dem man elsker gør det godt,« lød de rosende ord fra Pernille Blume.

Søndag klokken 03.37 dansk tid svømmer hun finale. De seneste to dage har hun slået rivalen Sarah Sjöström, og Blume er kun blevet overgået af australske Emma McKeon, der lørdag svømmede de 50 meter fri i tiden 24,00.

»Det ved jeg ikke. Jeg føler virkelig, alt kan ske i en finale. Jeg ved, Emma McKeon er et rigtig godt sted, og det er en ære at skulle race med hende, hun er en fantastisk person og svømmer,« lød det fra den danske svømmestjerne.

Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Foto: ODD ANDERSEN

Hun var selv i finalen ved OL i Rio i 2016. Her blev det som bekendt til en guldmedalje.

Den jagter hun selvfølgelig også søndag, hvor det bare handler om at give den fuld skrue i Tokyo for sidste gang. Og så må hun se, hvad det bliver til.

»Jeg tror, det bliver et hurtigt løb som altid. Jeg går bare ud og gør mit bedste. Jeg er så spændt på at skulle i gang igen. Jeg skal bare have det sjovt, og så må jeg se, hvor det fører mig hen. Jeg ved ikke, om i morgen kan blive hurtigere. Et race er et race, og man kan finde et andet instinkt frem, når der pludselig kun er dét tilbage,« sagde Blume.

Finalen i 50 meter fri bliver afviklet natten til søndag dansk tid, så det er om enten at holde sig vågen eller stille et vækkeur. Klokken 03.37 - og i minutterne derefter - finder vi nemlig ud af, om det ender i stor dansk triumf.