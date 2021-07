De fleste danske OL-atleter har måttet efterlade deres familier derhjemme, mens legene står på i et coronaramt Tokyo.

For Pernille Blume er situationen dog en lidt anden og mere speciel. Hun har nemlig sin kæreste, den franske verdensklassesvømmer Florent Manaudou, med til OL. Ikke i sin egen lejr, men af den meget simple årsag, at han er et af de store medaljehåb for Frankrig i bassinet.

Og kæresteparret kan ikke holde sig fra hinanden, så inde bag de lukkede døre i OL-byen bliver der altså også tid til at være sammen.

»Vi ser stadig hinanden. Jeg tror simpelthen, at jeg ville være for trist - og det tænker jeg også, at han ville være, hvis vi ikke kunne få lov til at opleve det her sammen på en eller anden måde, og det altid skulle være med afstand,« siger Pernille Blume og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume)

»Det ville simpelthen være for trist en oplevelse. Jeg ved, at han tager sine forholdsregler - lige så vel som jeg tager mine. Vi er vaccinerede, og det giver også en eller anden form for tryghed.«

Den danske OL-guldvinder skal i konkurrence for første gang lørdag i holdkappen, men her i optakten til, at legene begynder, får Pernille Blume og Florent Manaudou udnyttet, at de får den kæmpe oplevelse at være til OL sammen.

De har flere måder at finde hinanden på i atleternes afskårede verden i Tokyo.

»Vi aftaler måske lige at stille os ned i madsalen og spise en middag sammen. Eller vi går en tur rundt sammen. Det bliver ikke noget fuldstændig vanvittigt. Det bliver meget, meget minimalt, og det er måske også lige nu, indtil stævnet går i gang,« siger Pernille Blume og fortsætter:

Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Foto: ODD ANDERSEN

»Når stævnet går i gang, er man bare i sin boble. Men det der med at man kan sidde udenfor på en bænk og have en samtale, gå en tur og gå over og tage en kaffe. Det er de der små ting, der gør, at man har en følelse af en glæde og en støtte.«

Pernille Blume og Florent Manaudou har faktisk været til OL sammen før. Det var tilbage i 2012 i London, og det var her, Pernille Blume første gang fik øjnene op for den franske svømmer, har hun tidligere fortalt.

Det var i marts 2020, at de to stod frem første gang og fortalte om deres kærlighed.