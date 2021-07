Pernille Blumes liv tog en markant drejning en sommeraften i 2016.

For med sin sensationelle guldmedalje ved OL i Rio de Janeiro kom hun pludselig på alle danskeres læber og blev med ét allemandseje.

En opmærksomhed, som hun på ingen måde var særligt begejstret for, afslører hun i et stor interview med Ud & Se.

Her forklarer hun ligeledes, at hun de seneste år er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd på de sociale medier.

Pernille Blume vandt OL-guld i 2016. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Pernille Blume vandt OL-guld i 2016. Foto: ODD ANDERSEN

»De fleste beskeder, jeg får på sociale medier, er meget, meget upassende. Det er meget seksuelle beskeder. Lige efter OL i Rio var det helt klart på sit højeste,« siger den 27-årige svømmer til Ud & Se.

Her fortæller den danske OL-stjerne desuden, at særligt én oplevelse fra Sportsgallaen i 2017, hvor hun blev kåret til 'Årets Sportsnavn', blev for meget for hende:

»Der var mange, der gerne ville have billeder, og det er fint nok. Men mange af dem havde hånden alt, alt for langt nede på min ryg og sagde virkelig upassende ting i mit øre. Det var så grænseoverskridende.«

Pernille Blume skal forsøge at forsvare sit OL-guld i 50 meter fri, når legene sparkes i gang fredag.

OL i Tokyo afholdes fra 23. juli til 8. august.