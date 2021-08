Hun var glad. Og i den grad rørt, da hun kom op fra bassinet.

For Pernille Blume kan endnu engang kalde sig medaljevinder ved et OL. Ved søndagens 50 meter fri blev det til bronze for den danske svømmer.

»Jeg har det godt. Jeg er vildt glad og taknemmelig for, at jeg kan stå til endnu et OL og få en medalje. Det er den fedeste og dejligste oplevelse. Det er bare så vildt. Det er der ikke mange, der prøver. Det er bare fantastisk,« sagde Pernille Blume.

Hun strålede. Smilet var stort bag mundbindet. Hun havde næsten svært ved at finde ordene og var overvældet.

Hun svømmede løbet i tiden 24,21. Langsommere end hun har gjort de sidste to dage, og den danske stjerne fortalte også, at hun ikke fik den bedste start på finalen.

»Det var ret rodet. I hvert fald de første 25 meter. Så får jeg rettet lidt op på det. Sket er sket, men jeg er glad for, jeg fik det vendt undervejs. Jeg følte, jeg lå i en kæmpe bølge, det har jeg måske ikke engang gjort. De første 25 meter var ikke helt i skabet,« fortalte den 27-årige svømmer ærligt.

Derfor var det også en kæmpe forløsning, da hun kunne slå hånden mod pladen, tage brillerne af og kigge på tavlen.

Bronzevinder. Hun skulle igen på podiet efter en OL-finale. Det kunne faktisk nærmest ikke være bedre for Blume, der frygtede, hun med den ikke helt så gode start havde knust sin egen medaljedrøm. Ødelagt det hele.

Pernille Blume vandt OL-bronze i 50 meter fri. Foto: MARKO DJURICA Vis mere Pernille Blume vandt OL-bronze i 50 meter fri. Foto: MARKO DJURICA

»Jeg var faktisk lettet, for jeg når at tænke undervejs i løbet, at de første 25 meter kommer til at koste mig dyrt. Da jeg ser, at jeg har fået en medalje … jeg kan godt se hende ved siden af er foran … det er sådan en lettelse, sagde Blume, der kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Dermed har den danske stjerne nu i alt tre OL-medaljer.

Hun vandt guld i Rio i 50 meter fri, bronze i 4 x 100 meter medley og nu bronze i Tokyo på favoritdistancen.

Det var storfavoritten Emma McKeon, der tog guldet ved søndagens finale, mens Sarah Sjöström blev nummer to.