Go'-søndag-morgen i Danmark!

Og velkommen til en OL-dag, der er kommet blæsende ud af starthullerne set med danske briller.

Pernille Blume har nemlig sikret sig en bronzemedalje i kvindernes 50 meter fri. ‘Jamen hallo – hun vandt da guld sidste gang’ – vil nogen sikkert sige. Yes, det gjorde hun, men efter en frygtelig sæson med coronasygdom og et brud i hånden, var det de færreste, der havde regnet med en medalje fra hende. Så vi tillader os altså at lette lidt på klaphatten.

Derudover skulle danskerne meget gerne sikre sig yderligere to medaljer senere i dag, så det kan blive et af de helt store olympiske døgn. Inden vi kommer så langt, får du dog lige et overblik over, hvad der er sket, mens du sov.

Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Foto: PATRICK B. KRAEMER

I svime over kyssebillede

Vi starter selvfølgelig med mere Pernille Blume. Bronze-Blume, Power Pernille – kald hende, hvad I vil. Men faktum er, at den danske svømmestjerne viste klassen og sikrede sig bronzen på 50 meter fri, og nu har hun banket sin OL-total op på imponerende tre medaljer. Efter en svær sæson for guldvinderen fra Rio var en medalje på ingen måde en selvfølge, og hendes enorme begejstring viste da også, at der ikke var et milligram utilfredshed hos Blume selv.

Hun hyldes i stor stil på de sociale medier – både for sin medalje og for sin efterfølgende fejring sammen med kæresten Florent Manaudou, som vandt sølv på samme distance hos mændene få minutter inden Blumes finale. De to løb i armene på hinanden og gav hinanden medalje-kys i stor stil, da danskeren var kommet op af bassinet.

Pernille Blume #DEN & Florent Manaudou #FRA, ambos medallistas en 50 libres #Swimming #Tokyo2020 pic.twitter.com/YOHcNP8BbB — Fernanda Sánchez (@Mafersar) August 1, 2021

De billeder bliver flittigt delt på blandt andet Twitter, og i det hele taget har alle brugere med bare et minimum af en blød side en fest over svømmeparret. Herfra siger vi tillykke til både Blume og Manaudou med deres medaljer – og afventer næste skridt i udfoldelsen af den moderne svømme-kærligheds-klassiker.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Svømmekongen slog til igen

Der var en, der var to, der var tre, der var fire… guldmedaljer om halsen på Caeleb Dressel.

Det amerikanske svømmefænomen fortsætter med at æde konkurrenterne i det olympiske bassin, som var han en glubsk hvidhaj. Søndag formiddag - vi snakker Tokyo-tid - crawlede han sig til sit fjerde OL-guld, da herrerne svømmede finale i 50 meter fri. Samtidig satte han ny olympisk rekord.

Vi tøver ikke med at kåre 24-årige Caeleb Dressel til disse leges konge i Tokyo Aquatics Centre. Imponerende!

Foto: JACK GUEZ Vis mere Foto: JACK GUEZ

Sølvvindere sparket ud af OL

Der er meget strikse regler omkring dette OL for at undgå spredning af corona-smitte. Det er næppe gået nogens næse forbi. Og jeg skulle hilse at sige, at japanerne altså tage deres egne regler rimeligt seriøst.

Det oplever vi på jævnlig basis her i Tokyo. Og for atleterne gælder det jo, at de ikke må forlade OL-byen, medmindre de skal til træning eller kamp. To georgiske sølvvindere i judo valgte at sige ‘pyt’ - og nu er de smidt ud af OL. Det er navnkundige Vazha Margvelashvili (manden på billedet, red.) og Lasha Shavdatuashvili, som besluttede sig for at tage på en turisttur rundt i Tokyo, efter de var færdige med deres konkurrencer.

Da arrangørerne opdagede det, tog de øjeblikkeligt georgiernes akkrediteringer og smed dem ud af OL-byen. Det oplyser Georgiens Olympiske Komité. Samtidig er de blevet bedt om helt at forlade Tokyo. Så det blev et kæmpe stort sayonara til de rebelske judo-drenge.

Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Foto: ANDREW BOYERS

Danske skuffelser

Anna Emilie Møller og Peter Flarup har været i aktion i henholdsvis 3000 meter forhindringsløb og military. Hvis vi først kigger på Møller, så skuffede hun ved kun at blive nummer 21 ud af 41 løbere på tværs af de tre indledende heats.

Og da kun 15 avancerer til finalen, så er det farvel og tak til Anna Emilie Møller. Det er andet OL i træk, at hun ikke komme videre fra de indledende heats.

I ridesportsdisciplinen military går det ikke meget bedre for Peter Flarup og hesten Fascination. Sammen indtager de en beskeden plads som nummer 45 ud af 49 deltagere før mandagens konkurrence i ridebanespringning. Så det er altså ikke her, vi skal sætte næsen op efter dansk metal.

18 corona-tilfælde

Nu skal der ikke gå for meget Søren Brostrøm i den, men det her OL rimer jo altså temmelig meget på corona, så hermed velkommen til dagens smittetal.

Søndag har arrangørerne meddelt, at der er yderligere 18 positive tilfælde af smitte hos personer, der har tilknytning til OL.

Det betyder, at vi nu i alt er oppe på 259 OL-relaterede smittetilfælde. Indtil videre har B.T.s fire udsendte sneget sig udenom…

Foto: CJ GUNTHER Vis mere Foto: CJ GUNTHER

Dem skal du holde øje med i dag

I dag skal du have dine øjne rettet mod Anne Marie Rindom, som forhåbentlig hanker op i sig selv efter fredagens kollaps og sejler guldet hjem i Laser Radial. Finalesejladsen begynder kl. 8.30 dansk tid.

Det er godt nok lige om lidt, men vi skal også nævne Viktor Axelsen, der står med en unik mulighed for at spille sig i OL-finalen. I semifinalen møder han Kevin Cordon, som er nummer 59 (!) på verdensranglisten, og det er ganske enkelt en foræring på det her tidspunkt i turneringen. Alt andet end en Axelsen-sejr vil være en kæmpe sensation.

Derudover er det også værd at holde øje med Mikkel Hansen & co. i håndboldarenaen, hvor danskerne kl. 14.30 spiller sidste kamp i det indledende gruppespil. Modstanderen er Sverige, og vi får dermed en gentagelse af VM-finalen fra januar.

Der er altså masser af spændende OL-begivenheder at følge med i dag, og vi giver dig det fulde overblik her i vores liveblog. Så kig da lige forbi – og ha’ en fremragende søndag derhjemme.