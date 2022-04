Han er blevet kaldt den bedste nulevende dirigent og har nydt stor anerkendelse i de finere kulturkredse i Europa.

Men nu er den russiske stjernedirigent Valery Gergiev praktisk talt blevet lukket hermetisk ude af det gode europæiske kulturselskab – også i Danmark.

Det sker, efter at hans ven, den russiske præsident, Vladimir Putin, er gået i krig i Ukraine.

Den nye danske festival for klassisk musik Carl Nielsen Festival i Odense har indtil for ganske nylig haft Valery Gergiev på plakaten, men nu viser det sig, at festivalen i al stilhed har hevet topdirigentens navn af plakaten.

Valery Gergiev har en lang historie med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K Vis mere Valery Gergiev har en lang historie med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K

Det bekræfter Carl Nielsen Festival over for B.T.

»Gergiev har haft tættere forhold til Putin end så mange andre,« forklarer Jacob Soelberg, direktør i Nordic Artists Management, der står for at arrangere den odenseanske festival.

Jacob Soelberg har nu travlt med at finde erstatninger for russeren og hans Sankt Petersborg-baserede orkester, Mariinsky Orchestra.

Ifølge The New Yorker indbefatter Valery Gergievs forhold til Putin blandt andet deltagelse i en berygtet politisk tv-kampagne for den siddende russiske præsident, ligesom hans venskab med præsidenten går helt tilbage til start-90erne – længe før Putin for første gang trådte over Den Røde Plads og ind på ministerkontoret i Kreml.

Her overrækker Ruslands Præsident, Vladimir Putin, en pris til Valery Gergiev i 2016. Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP Foto: MAXIM SHIPENKOV Vis mere Her overrækker Ruslands Præsident, Vladimir Putin, en pris til Valery Gergiev i 2016. Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP Foto: MAXIM SHIPENKOV

Og ikke nok med, at den russiske stjernedirigent har tætte forbindelser til præsidenten, der altså lige nu beskyldes for krigsforbrydelser og likvidering af civile ukrainere, så har dirigenten stadig ikke villet tage afstand fra Vladimir Putin.

Heller ikke selvom stjernedirigenten af sine arbejdsgivere – blandt andet det tyske symfoniorkester Münchner Philharmoniker – er blevet bedt om at fordømme Putin offentligt.

Nu er den verdenskendte dirigents stillinger og optrædener i Rotterdam, München og resten af Europa og USA ophævet og aflyst – og det gælder altså også hans optræden i Odense.

I den fynske hovedstad efterlader den russiske dirigent og det statslige Sankt Petersborg-orkester, Mariinsky, et hul i festivalprogrammet.

»Det er selvfølgelig brandærgerligt for en ny festival som vores,« siger Jacob Soelberg.

»At lave om i programmet på så kort tid, i en verden hvor orkestrene lægger planer et år ude i fremtiden, det er lidt som at vende et tankskib. Heldigvis er der masser af orkestre i Europa, så vi løber ikke tør for kandidater,« siger festivalarrangøren.

To af navnene på festivalens plakat vil dog stadigvæk være russere.

Blandt andre står den russiske pianist Daniil Trifonov, der er blevet annonceret samtidig med Valery Gergiev, stadig på programmet sammen med en endnu uannonceret russisk artist.

Vladimir Putin og Valery Gergiev har kendt hinanden siden start-90erne. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Vladimir Putin og Valery Gergiev har kendt hinanden siden start-90erne. Foto: Alexei Druzhinin

»Vi er meget opmærksomme på, at Odense er søsterby til Kyiv, men vi kan ikke stå inde for at afvise russiske musikere alene på grund af deres pas, da vi ikke vil overtræde menneskerettighederne,« lyder det fra Jacob Soelberg.

Ifølge ham har ingen af de to russere bopæl i Rusland, og de har begge været ude og tage afstand fra den russiske præsident.

Samme princip blev et andet odenseansk Carl Nielsen-arrangement også afholdt ud fra forleden. Folkene bag den klassiske musikkonkurrence Carl Nielsen Konkurrencen lod nemlig fire russere deltage.

Det skete på trods af kritik fra egne rækker, og efter at det viste sig, at en af de unge russiske deltagere har arbejdet flere år for den russiske flåde.

Carl Nielsen Festival 2022, der afholdes 26.-30. august, regner med at have et nyt program klar efter påsken.