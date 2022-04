»Jeg elsker Rusland, men min nationalitet har absolut ingenting at gøre med mine fløjtefærdigheder.«

Sådan lyder det fra 24-årige russisk fødte Fedor Kalashnov, der er en af fire russiske musikere, som i disse dage har deltaget i den prestigefyldte musikkonkurrence i Odense – Carl Nielsen Konkurrencen.

Deltagelsen sker på trods af, at mange andre russere ellers oplever at blive boykottet på grund af krigen i Ukraine.

Og på trods af, at Fedor Kalashnov i flere år har været ansat i den russiske flåde, hvor han har tjent sin løn ved at spille fløjte i Ruslands 'navy band' eller flådeorkester.

»Jeg støtter ikke Putin, og jeg er meget ked af, hvad der sker med ukrainerne i deres land lige nu,« siger den russiske musiker til B.T.

Synes du, at det var det rigtige valg at lade russerne deltage i konkurrencen?

For bare få år siden var den unge fløjtespiller dog selv at finde blandt de russiske militæruniformer ved den årlige militære sejrsparade, der i maj går over Den Røde Plads i Moskva.

Her og i andre militære parader deltager den russiske flådes orkester – kaldet Central Navy Band – nemlig.

Et orkester, som Fedor Kalashnov arbejdede for fra 2015 til 2019, og som der derfor på Instagram og Facebook findes talrige billeder af, at han optræder sammen med.

Selvfølgelig iført flådens uniform.

Foto fra Fedor Kalashnovs Instagram-konto fra tiden, hvor han spillede i et russisk militærorkester. Noget han gjorde frem til 2019. Privatfoto Vis mere Foto fra Fedor Kalashnovs Instagram-konto fra tiden, hvor han spillede i et russisk militærorkester. Noget han gjorde frem til 2019. Privatfoto

Han bor i dag i den tyske by Köln, hvor han arbejder som musikunderviser.

Netop det var med til at gøre udslaget, da Odense Symfoniorkester og Carl Nielsen Konkurrencen i marts besluttede ikke at udelukke de russiske deltagere fra konkurrencen.

»Vi har i bestyrelsen haft en indgående drøftelse af den kendsgerning, at konkurrencen også har nogle ganske få tilmeldte deltagere med russisk baggrund, som dog alle fire ikke længere bor i Rusland, men gennem flere år har haft fast bopæl rundtomkring i Europa,« lød det fra bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen, da man gav grønt lys til russisk deltagelse.

Det fik imidlertid ikke kritikken til at forstumme.

Symfoniorkesterets tidligere chef Peder Bach kritiserede tværtimod beslutningen med den begrundelse, at det ikke handler om den enkelte sportsudøver eller musiker.

»Hvis man begynder at afkræve deltagerne en bestemt holdning til deres land eller deres statsoverhoved eller opstiller en tabel for, hvor længe de skal have boet i Vesten, før de ikke længere kan bruges eller misbruges i den statslige propaganda, skaber man en meget uheldig og uhåndterlig situation for både dem og sig selv,« sagde Peder Bach.

Fedor Kalashnov mener dog ikke selv, at hans baggrund bør hindre hans deltagelse i vestlige fløjtekonkurrencer.

»Og desuden var jeg slet ikke soldat, jeg spillede bare i orkesteret for pengenes skyld,« siger Fedor Kalashnov om sin tid i militærorkesteret, der ifølge ham mere skal ses som et godt musikband.

Men kan du forstå, hvis nogen ser de billeder og tænker, at du ikke burde have fået lov til at deltage i Carl Nielsen Konkurrencen?

»Nej, det kan jeg ikke.«

»Jeg var bare en musiker i orkesteret og ikke i militærservice,« siger fløjtespilleren og tilføjer:

»Hvis nogen mener, at det ikke er okay, så er jeg rimelig ligeglad.«

»Jeg bekymrer mig ikke om, hvad folk synes om mine gamle billeder på Instagram.«

Krigen i Ukraine får ham heller ikke til at overveje at slette billederne fra sine profiler på sociale medier.

Ud over at arbejde for flådens orkester har Fedor Kalashnov været i en etårig værnepligt i det russiske militær.

Fedor Kalashnov deltog i weekenden i Carl Nielsen Konkurrencen i Odense. Privatfoto Vis mere Fedor Kalashnov deltog i weekenden i Carl Nielsen Konkurrencen i Odense. Privatfoto

Og selvom selvsamme militær i dag er i krig i Ukraine, så lægger han ikke distance til sin tid i militæret.

»Det var et meget godt år. Jeg siger ikke, at jeg kunne gentage det, men jeg lærte meget,« siger Fedor Kalashnov, der dog tilføjer, at han aftjente værnepligt, fordi han skulle, og ikke fordi han ville.

Hvis Putin beordrede alle tidligere værnepligtige til at gå ind i krigen, ville du så gøre det?

»Selvfølgelig ville jeg ikke acceptere det. Jeg vil blive her i Köln ligegyldigt hvad,« siger fløjtespilleren.

»Det var en stor fejl, at Putin startede den her krig. Jeg har aldrig støttet ham og gør det selvfølgelig heller ikke nu.«

Det er samtidig vigtigt for Fedor Kalashnov at understrege, at han ikke mener, at Putins krig i Ukraine har noget med hverken russere eller ukrainere at gøre.

»Jeg hader, når folk siger 'russere' og 'ukrainere', for det her handler om den russiske regering og den ukrainske regering.«

Og her mener han, at der er banditter på begge sider.

»Den værste er dog selvfølgelig den, der startede krigen, men det betyder ikke, at de på den anden side går helt fri,« siger Fedor Kalashnov.

Han håber, at der ikke sættes lighedstegn mellem hans nationalitet og hans musik, ligesom han ikke mener, at der skal sættes lighedstegn mellem folks nationalitet og krigens uhyrligheder.

Faktisk ville han ønske, at musikeres nationalitet slet ikke blev oplyst ved konkurrencer som Carl Nielsen Konkurrencen.

»Rusland har på ingen måde betalt for min deltagelse. Det har jeg selv,« siger han.

Carl Nielsen Konkurrencen kører frem til søndag, hvor vinderne af konkurrencens tre kategorier findes.

Fedor Kalashnov er dog allerede røget ud i konkurrencens indledende runde, og derfor er han nu tilbage i Tyskland.

»Jeg var bare glad for at blive udvalgt blandt de 160 ansøgere til at deltage,« siger fløjtespilleren, der startede med at spille fløjte som seksårig.