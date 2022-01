En 24-årig mand er blevet idømt to års fængsel for en voldtægt begået 19. maj sidste år.

Den 24-årige mand var ellers tiltalt for to voldtægter begået i en bil i Vodskov nord for Aalborg.

Voldtægten, han er blevet dømt for, fandt sted 19. maj.

Her blev den forurettede kvinde under verbale protester og kraftig modstand skubbet ind på bagsædet af en bil.

Ifølge anklageskriftet forsøgte kvinden at skubbe den 24-årige væk, ligesom hun bad ham om at stoppe.

Videre lyder det i tiltalen, at forbrydelsen gentog sig i dagene 21. eller 22. maj.

Her blev kvinden igen skubbet ind på bagsædet af en bil, hvor voldtægten gentog sig.

Ifølge den 24-åriges forsvarer har han erkendt at have haft samleje med kvinden, men han nægter sig skyldig i anklagerne om voldtægt.

Men Retten fandt det altså bevist, at den 24-årige voldtog kvinden 19. maj, og han skal derfor to år i fængsel.

Han blev frifundet for det andet forhold, lyder det fra anklager Mette Bendix.