En ældre, der fik besked på at gå på toilettet i bleen på grund af travlhed. En anden ældre, der våd og kold i en badsituation måtte vente op til 45 minutter på hjælp fra personalet.

Det er bare nogle af de forhold, som gør, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt kritik og udstedt påbud til plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund.

»Det er fuldstændig utilgiveligt. Sådan kan vi ikke være bekendt at behandle vores borgere,« siger formanden for ældrerådet i Brønderslev Kommune, og formanden for bestyrelsen på plejehjemmet, Inger Møller Nielsen, der er dybt rystet over forholdene til P4 Nordjylland.

I rapporten, der blev offentliggjort onsdag konkluderer styrelsen, at der er 'kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.'

Blandt andet skal en ældre med sukkersyge selv stå for blodsukkermåling og indsprøjtninger med insulin på trods af personalets vurdering om, at den ældre ikke er kognitivt i stand til selv at gøre det.

Desuden står der ikke noget i en anden ældres journal om, at personen er selvmordstruet på trods af, at sygehuset har vurderet det.

Derfor har styrelsen udstedt mere end 50 påbud til plejehjemmet, der ligger i Brønderslev Kommune.

»Jeg er overrasket over, at det stod så galt til, fordi vi netop har haft fokus på det. Så rapporten kom som en stor overraskelse,« siger sundheds- og ældrechef i kommunen Uffe Viegh Jørgensen.

Det er nemlig ikke første gang, det nordjyske plejehjem er i vælten.

Allerede i sommeren 2021 bad Styrelsen for Patientsikkerhed om en redegørelse fra plejehjemmet efter en artikelserie i Nordjyske.

Dengang var styrelsen tilfreds med de handleplaner, som plejehjemmet kom med i kølvandet på afsløringerne.

Men de har altså vist sig at være utilstrækkelige.

»Nogle af de ting, vi satte i værk dengang er stadig ved at blive implementeret, de skal stå deres værd. Tidligere har vi kun haft en leder herude, men nu har vi en leder med ledelsesansvar, og vi har også opjusteret på ledelseskraften med 200 procent, så der nu er to assisterende ledere,« fortæller Uffe Viegh Jørgensen.

Hvordan skal beboere og pårørende have tillid til, at I kan rette op på forholdene?

»Nu har vi så mange øjne, der kigger på Margrethelund. Der er kommet flere ledere, vi laver stikprøvekontroller og der er en øget dialog med medarbejderne. Derudover skal vi rapportere til styrelsen en gang om ugen, og ved siden af kommer de på genbesøg efter tre måneder,« siger sundheds- og ældrechefen og fortsætter:

»Derudover kommer der en taskforce fra styrelsen, der skal hjælpe os, ligesom personalet får rigtig mange uddannelsesdage.«