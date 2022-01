Torsdagens kamp mellem Aalborg Pirates og Herlev Eagles er aflyst.

Spillerne hos Aalborg Pirates er nemlig ramt af coronasmitte, og flere end syv spillere er ramt.

Det oplyser Aalborg Pirates på deres hjemmeside.

Derfor aflyses kampen i henhold til det reglement, som der er blevet vedtaget inden sæsonstart.

Samme reglement siger, at når kampe aflyses på grund af smitte med corona, så deles kampen pointmæssigt med halvanden point til hver hold.

Det er ikke første gang, at Corona aflyser de rødklædte piraters kampe.

Også Aalborg Pirates' forrige kamp mod Odense Bulldogs 3. januar blev aflyst på grund af coronasmitte.

Her var det dog ikke Aalborg Pirates, der var ramt af smitte, men Odense Bulldogs, der havde flere end syv smittede spillere.

Også her blev pointene i henhold til reglementet delt med halvanden point mellem de to hold.

Dengang skrev Metalligaen selv, at det især var fire hold der var ramte

»Alle fire hold (Sønderjyske, Herning Blue Fox, Esbjerg Energy og Odense Bulldogs, red.) har indrapporteret syv eller flere coronasmittede spillere, og kampene aflyses derfor i henhold til det reglement, der blev vedtaget inden sæsonstarten,« skrev Metal Ligaen om aflysningerne i starten af januar. Siden har Aalborg ikke spillet en ishockeykamp, men alligevel er klubben altså nu ramt af et smitteudbrud.

I den forgangne weekend havde piraterne også fri, da det her var meningen de skulle have spillet finalestævne i Continental Cup, men også det satte coronaen en stopper for. Allerede i december stod det klart at den stigende smitte i hele Europa, betød at finalerunden, som skulle spilles i Gigantium Isarena, er udskudt til marts.

Herning Blue Fox fører i øjeblikket ligaen med 65,5 point, mens Aalborg Pirates kommer ind på en fjerdeplads med 58,5 point.