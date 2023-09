»Den dag kan jeg huske. Det er meget svært for mig at glemme, hvad der skete den dag.«

Ordene stammer fra den 21-årige mand, der sammen med sin jævnaldrende ven sidder på anklagebænken for drabet på Salam Al-Jawahiri en mørk februaraften i 2022.

Den 21-årige erkender, at han var på gerningsstedet i Kaalundsgade på Vesterbro på gerningstidspunktet. Og han erkender, at han er en af de mørkklædte skikkelser, der, som det fremgår af videoovervågning, løber fra stedet, efter Salam Al-Jawahiri er blevet skudt på åben gade.

Men han nægter sig skyldig i medvirken til drabet. Afviser blankt at have været med til at planlægge den 36-åriges endeligt. Eller overhovedet at have været bevidst om, at den 36-åriges liv var i fare.

Faktisk, fortæller han fra vidneskranken i Københavns Byret tirsdag, at han syntes ret godt om Salam Al-Jawahiri, og at han også havde mødt hans familie.

»Salam har jeg mødt mange gange. Vi har fælles venner. Han var et godt menneske. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide ham.«

I ugen op til drabet 4. februar 2022 krydsede den 21-årige, der var bosat i Malmø, to gange Øresund for at besøge København. Hvad, han konkret lavede i Danmark, husker han ikke.

Han festede. Besøgte Christiania. Var i Field's. Så meget husker han. Men dagene står ikke tydeligt i erindringen. Og han ønsker i øvrigt ikke at fortælle, hvem han var sammen med.

»Jeg er her for at fortælle om mig selv. Ikke om andre,« gentager han et utal af gange under anklagerens afhøring af ham.

Det betyder også, at anklageren ikke får meget ud af at vise ham en række overvågningsbilleder fra tiden før drabet. Billeder fra Københavns Hovedbanegård. Fra Field's. Fra forskellige gader i Sverige og Danmark.

For nok bekræfter den 21-årige, at det er ham, man kan se på billederne. Men på spørgsmålet om hvem de andre er, klapper han i.

Han vil ikke tale om andre end sig selv. Og så altså Salam Al-Jawahiri.

Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi Vis mere Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi

På drabsdagen, som den 21-årige med egne ord har svært ved at glemme, var han taget til København for at mødes med Salam Al-Jawahiri og nogle andre.

Sammen spiste de falafel, før de kørte til Malmø-bydelen Bunkeflo, hvorefter de kørte videre til Lund, hvor Salam Al-Jawahiri angiveligt havde et ærinde.

Senere samme aften vendte de tilbage til København.

»Vi skulle hygge os. Tale forretninger. En ganske almindelig dag,« forklarer den 21-årige om aftenen uden at gå i detaljer om, hvilken type forretninger der var tale om. Eller om de var kriminelle.

Det er anklagemyndighedens påstand, at den 21-årige, den 20-årige medtiltalte og Salam Al-Jawahiri om aftenen mødtes på Københavns Hovedbanegård, hvorefter de i offerets bil kørte til Kaalundsgade på Vesterbro.

Her blev bilen parkeret, og i samlet flok gik trioen mod Vesterbrogade.

Netop dette er ifølge anklageren blevet opfanget af et overvågningskamera fra en slikbutik. På videoen ser man Salam Al-Jawahiri, som er iklædt lyst tøj, gå forrest med to mørkklædte personer lige bag sig.

Pludseligt falder han forover og lander på fortovet. Man ser et lysglimt. Og så løber de to mørkklædte personer.

Den 36-årige svensker, der i februar blev skudt og dræbt på åben gade på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 36-årige svensker, der i februar blev skudt og dræbt på åben gade på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet Foto: Presse-fotos.dk

36-årige Salam Al-Jawahiri døde ikke længe efter trods førstehjælp fra først civile og siden ambulancefolk. Med et i skud i baghovedet og et i ballen, som også skadede hans lever og hjerte, stod hans liv ikke til at redde.

Da han klokken 21.14 blev erklæret død på hospitalet, var de mørkklædte personer for længst forsvundet ud i det københavnske vintermørke.

I retten bekræfter den 21-årige, at han er en af personerne i videoen, og at Salam Al-Jawahiri er ham i det lyse tøj. Han afviser dog at udtale sig om den tredje person. Og han afviser også, at han på gerningstidspunktet så pistolmanden.

Ifølge ham kom de gående og snakkede og grinede, da han pludseligt hørte nogle skridt bagfra. Så lød et smæld. En meget, meget høj lyd. Det ringede for hans ører, han fik blackout og var skrækslagen, forklarer han i retten:

»Jeg frøs i situationen. Jeg kan stadig fornemme følelsen i dag. Det var en meget ubehagelig følelse.«

»Samtidig med, at jeg frøs, var der en refleks. Det føltes, som om noget ramte mig. Der var noget instinktivt, der sagde mig, at jeg skulle stikke af. Jeg vendte mig om og løb. Jeg var bange for mit liv.«

Selvom man på videoen kan se ham løbe samtidig med den anden mørkklædte person, afviser den 21-årige i retten at udtale sig om, hvorvidt de fulgtes væk. Han tog en taxa, rystende og med vejrtrækningsbesvær, og senere vendte han så tilbage til Malmø.

23. februar blev den 21-årige og den nu medtiltalte så anholdt på svensk jord i en anden sag, og ikke længe efter blev de udleveret til Danmark.

Her har de siddet varetægtsfængslet lige siden, og står det til anklagemyndigheden, skal de blive bag tremmer længe endnu.

De to unge mænd er nemlig tiltalt for sammen med ukendte gerningsmænd at have dræbt Salam Al-Jawahiri som led i en konflikt mellem to Malmø-bander.

Den ene kaldes Kroksbäcksgrupperingen, som Salam Al-Jawahiri skulle have haft relation til. Han var i øvrigt nogle år forinden forsøgt dræbt på et hotel længere nordpå i Sverige.

Læs også Svensk blod i danske skyderier: Blodigt broderskab

Den anden gruppe hedder Holmagrupperingen – eller Imad-gruppen – og det er altså i denne, som de to tiltalte hører hjemme, spørger man anklageren.

Selv afviser de blankt. De nægter sig skyldige i samtlige af sagens forhold, der også tæller ulovlig våbenbesiddelse. De vil frifindes.

For den 21-åriges vedkommende gælder det ifølge hans forsvarer, at han ikke vil dømmes for noget, han ikke har gjort.

Nok var han vidne til drabshandlingen, men det var ikke ham, der affyrede pistolen tre gange. Og han vidste heller ikke, det ville ske, lyder det.

»Jeg havde ikke hørt, at nogle ville ham noget ondt. Jeg har ikke taget del i nogen planer mod ham. Jeg havde hørt, at han havde mange fjender, men jeg havde ikke hørt, at der var nogle, der direkte ville skade ham,« forklarede den unge mand.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.