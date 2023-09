I lyst tøj kommer Salam Al-Jawahiri gående på Vesterbro en februaraften i 2022. Med ham går to mørkklædte mænd. Pludseligt falder han forover. Man ser et lysglimt. Og så løber de to mørkklædte mænd fra stedet.

Den 36-årige mand bliver liggende på fortovet. Snart iler folk til stedet. Stiller sig omkring den blødende mand. To giver førstehjælp. Men det nytter intet. Ikke længe efter bliver Salam Al-Jawahiri erklæret død på hospitalet.

Torsdag er retssagen mod to mænd, som ifølge anklagemyndigheden er identiske med de mørkklædte mænd, blevet indledt ved Københavns Byret.

Den 20-årige og den 21-årige mand er tiltalt for 4. februar 2022 omkring klokken 20.35 i forening med ukendte medgerningsmænd at have frarøvet Salam Al-Jawahiri livet på åben gade på Vesterbro i København. Mere konkret ved Kaalundsgade.

Drabet er ifølge anklagemyndigheden blevet begået som led i en konflikt mellem to bandegrupperinger. Kroksbäcksgrupperingen og Holmagrupperingen fra Malmø.

Sidstnævnte bliver også kaldet Imad-gruppen, og det er anklagerens påstand, at de to unge mænd er tilknyttet denne gruppe.

Begge nægter de sig skyldige, og de har igennem deres forsvarere gjort det klart, at de gerne vil tage plads i vidneskranken og forklarer sig, når det bliver tid til det. De har ikke tidligere villet lade sig afhøre af politiet.

Før afhøringen forelægger anklageren dog sagen. Det betyder, at han gennemgår, hvad nævningetinget i retten de kommende uger vil høre og se. Blandt andet har han allerede nu vist en video, der viser selve drabshandlingen.

Videoen stammer fra et overvågningskamera tilhørende en slikbutik ikke langt fra gerningsstedet.

Billederne er sort/hvide og utydelige. Men man kan tydeligt se den 36-årige komme gående med to mænd. Og man kan tydeligt se, hvordan han pludseligt falder mod fortorvet. Og hvordan de to efterfølgende løber fra stedet.

Obduktionsrapporten har fastslået, at Salam Al-Jawahiri er blevet skudt tre gange. Blandt andet i baghovedet - lige bag højre øre - og i ballen.

Skuddet i ballen ramte flere vitale organer. Lever og hjerte. Den 36-årige mands liv stod ikke til at redde.

Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi Vis mere Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri, 36, blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi

Bliver de tiltalte fundet skyldige, risikerer den 21-årige tiltalte ikke blot at få frataget sit danske statsborgerskab. De to mænd risikerer begge benhårde straffe.

Anklagemyndigheden har nemlig inddraget straffelovens bandeparagraf, der kan fordoble straffen for en forbrydelse, der er begået som led i en bandekonflikt.

Da drab normalvis takseret til 12 års fængsel, kan de to mænd, hvis de bliver fundet skyldige, altså ende bag tremmer i meget lang tid.

