Godt en måned efter en 36-årig svensker blev skudt ned og dræbt på Vesterbro, er to af hans landsmænd blevet anholdt og sigtet for at stå bag.

Begge bliver de efter udlevering fra Sverige denne onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København med henblik på varetægtsfængsling.

Det drejer sig om om to mænd på henholdsvis 18 og 35 år.

De to drabssigtede blev tirsdag udleveret fra Sverige. Det skete efter, at i alt I alt tre mænd i slutningen af februar blev anholdt i Malmø-området i en koordineret aktion mellem svensk politi, Københavns Politi og National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Af de tre anholdte har de to frivilligt valgt at lade sig udlevere, mens en tredje mand, en 20-årig dansk statsborger, ikke frivilligt ønsker at blive overdraget til dansk politi.

Københavns Politi har derfor begæret ham udleveret, og anmodningen behandles af de svenske myndigheder.

Det er Københavns Politis opfattelse, at de tre personer er en del af bandemiljøet i Malmø.

»Vi har haft en intensiv efterforskning i godt samarbejde med kolleger i både NSK og hos svensk politi. Efterforskningen pågår, og derfor kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt gå i yderligere detaljer,« siger leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi - vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Da det 36-årige mordoffer 4. februar omkring klokken 20.34 blev skudt ned på åben gade lige på hjørnet af Kaalundsgade og Vesterbrogade, gik der ikke længe, før politiet var massivt til stede i området.

To mænd var i forbindelse med skyderiet set flygte ned af Oehlenschlægersgade. Forsvundet ud i den københavnske nat.

Den 36-årige svensker, der fredag aften blev skudt og dræbt på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 36-årige svensker, der fredag aften blev skudt og dræbt på Vesterbro i København, var i foråret 2020 ifølge svenske medier udset som mål for en svensk dødspatrulje i bandemiljøet. Foto: Presse-fotos.dk

Selvom den 36-årige hastigt blev bragt til Rigshospitalet, stod det godt en halv time efter skudepisoden klart, at hans liv ikke stod til at redde.

I kølvandet på drabet berettede vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen under en pressebriefing ved Politigården, at det var politiets formodning, at skyderiet var banderelateret.

Uden at gå i detaljer forklarede han, at sagens offer havde en »vis« tilknytning til bandemiljøet.

Med udgangspunkt i svenske medier kunne B.T. efterfølgende berette, hvordan denne tilknytning tidligere havde været tæt på at koste ham livet.

Et større område på Vesterbrogade blev spærret af som følge af drabet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Et større område på Vesterbrogade blev spærret af som følge af drabet. Foto: Presse-fotos.dk

Havde det ikke været for politiet, kunne han nemlig være blevet likvideret allerede i foråret 2020. Lige for øjnene af sin familie på et hotel i Ängelholm nord for Helsingborg.

Ifølge svenske Expressen havde fransk politi forud for drabsforsøget nemlig haft held til at begynde at knække krypteringen på de såkaldte Encrochat-telefoner.

Telefoner, som kriminelle verden over i stor stil brugte til at dele ord såvel som billeder, som politiet ikke skulle have viden om.

Via af det franske politi fik de svenske kollegaer herefter indblik i de mordplaner, som gerningsmænd angiveligt var ved at lægge for at tage den 36-årige af dage.

Disse bandemedlemmer var ifølge svensk politi parat til at dræbe den 36-årige svensker allerede for knap to år siden. Foto: Svensk politi Vis mere Disse bandemedlemmer var ifølge svensk politi parat til at dræbe den 36-årige svensker allerede for knap to år siden. Foto: Svensk politi

Som en del af mordkomplottet placerede fjenderne tilsyneladende en gps-sender på hans bil.

De kunne altså følge ham, da han tjekkede ind på hotellet i Ängelholm sammen med sin familie. Og kort efter tjekkede også en deres egne ind.

Planen var angiveligt, at han skulle orkestrere drabet, men svensk politi nåede at lægge sig imellem og bringe den 36-årige i sikkerhed, før det blev en realitet.

Ifølge Expressen er det afværgede drab nu en del af en større retssag om drab og drabsforsøg i det svenske bandemiljø ved retten i Malmø.