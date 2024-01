Da han blev sigtet for terror i Danmark og eftersøgt af PET, skyndte et 32-årigt svensk bandemedlem sig at flygte til Libanon.

For han vil hellere sidde i Mellemøsten, end han vil vente i en dansk fængselscelle på en eventuel retssag.

Det skriver Sydsvenskan, der har talt med den terrorsigtede mand.

»Jeg har tænkt mig at vente til, at efterforskningen er tæt på afsluttet, så kommer jeg, så vil jeg melde mig selv, altså ved at rejse til Danmark,« siger den 32-årige til avisen og fortæller, at han var i Tyrkiet, da han blev sigtet i sagen.

Den 32-årige svensker er sammen med seks andre sigtet for at have deltaget i planlægningen af et terrorangreb i Danmark.

Mens tre i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, er én blevet løsladt efter et grundlovsforhør 14. december, og tre mænd – heriblandt svenskeren – er varetægtsfængslet in absentia.

Ifølge B.T.s oplysninger er de tre mænd alle medlemmer af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF).

B.T. kunne i slutningen af december skrive, at den 32-årige svensker tog flugten til Libanon sammen med en anden af de terrorsigtede.

Der er tale om et 27-årigt toneangivende medlem af banden, der udover den nævnte terrorsigtelse også er efterlyst internationalt for et brutalt, banderelateret dobbeltdrab i Kalundborg i november 2020.

Mors dør smadret

De tre mænd er alle beskyttet af navneforbud, hvilket afskærer B.T. for at gå i detaljer med, hvem de er.

Den 32-årige svensker har i mange år været en del af det svenske bandemiljø, inden han blev medlem af LTF. Han har ligeledes været udsat for et drabsattentat, hvor han blev beskudt på åben gade i Sverige.

Da Sydsvenskan fanger ham over en krypteret telefon, fortæller han fra sit opholdssted i Libanon, at den svenske sikkerhedstjeneste slog til mod hans mors lejlighed i Malmø i forbindelse med antiterroraktionen 14. december.

Angiveligt blev døren til morens lejlighed slået ind af politiet, der var på jagt efter den 32-årige.

»De havde lasersigte på deres våben og alt muligt. Min mor blev så chokeret, at hun endte på sygehuset,« siger han til det svenske medie.

Ifølge Sydsvenskan var det en koordineret indsats med dansk politi, hvor den svenske sikkerhedstjeneste samtidig med den danske slog til mod LTF-medlemmernes adresser.

Herhjemme var fem politikredse involveret i aktionen.

LTF-afdeling i Libanon

Ifølge B.T.s research er Libanon et yndet tilflugtssted for LTF'ere, hvis de bliver efterlyst i Danmark.

Lige nu opholder i hvert fald tre af bandens medlemmer, to af dem er de terrorsigtede, sig i det mellemøstlige land, hvor de ikke behøver at frygte udlevering til de danske myndigheder.

I Libanon har banden oprettet en afdeling, hvor fire libanesere også er fuldgyldige medlemmer.

»Jeg får penge af LTF, så jeg klarer mig,« fortæller den 32-årige om sin situation i landet til Sydsvenskan og bekræfter dermed sin tilknytning til banden.

B.T. har forsøgt at kontakte den 32-årige svensker, der dog ikke er vendt tilbage på henvendelsen. Det samme gælder hans forsvarer i terrorsagen, Søren Bech.

Han og de andre forsvarere, der har klienter fængslet in absentia, er i skrivende stund omfattet et forbud, der betyder, at de ikke engang må fortælle deres klienter, hvad de er sigtet for.

Det skyldes, at politiet ikke ønsker, at de mistænkte på fri fod får kendskab til politiets mistanke og efterforskning og derfor kan tilpasse senere forklaringer, forklarede specialanklager Anders Larsson, da der tirsdag i denne uge var såkaldt fristforlængelse i sagen.

Her skulle en dommer ved Retten på Frederiksberg beslutte, om de tre, der rent fysisk sidder varetægtsfængslet i sagen, skulle forblive bag tremmer.

Også det retsmøde foregik bag såkaldt dobbeltlukkede døre, og dermed fortsætter mørklægningen af sagen altså.

Sikkert er det dog, at de to fængslede kvinder på henholdsvis 19 og 20år samt en 58-årig mand fik deres fængsling forlænget i fire uger.

