Libanon er stedet, hvor flere medlemmer af den forbudte LTF-bande har valgt at slå sig ned, mens de er på flugt fra dansk politi. Blandt dem er to mænd, der for nyligt blev fængslet in absentia i den aktuelle terrorsag.

Ifølge B.T.s research er der tre danske LTF'ere, der opholder sig i Libanon, hvor de ikke behøver frygte udlevering til de danske myndigheder.

Dertil kommer en lokal afdeling, der udgøres af fire libanesere, der er fuldgyldige medlemmer. Disse har så en gruppe folk omkring sig.

At LTF-medlemmer opholder sig på Middelhavets østkyst er ikke noget, de forsøger at skjule. Tværtimod deles billeder og videoklip flittigt på sociale medier. Ud over bandens karakteristiske logo og rygmærke - der er forbudt i Danmark - er våben også et gennemgående tema i videoklippene.

Skud med automatriffel

På en af videoerne filmer en ukendt person først et ur med LTF-logo og panorerer derefter over til to mænd, der begge affyrer en Kalashnikov-riffel op i luften.

Mændene er maskeret af hættetrøjer, og deres ansigter er ikke synlige. På videoen høres der arabisk tale, og videoen er ifølge B.T.s oplysninger optaget et sted i Libanon.

Det var i foråret 2022, at delingen af videoklip og billeder fra Libanon begyndte at florere på sociale medier.

En af videoerne viser, hvordan mænd, der er iført LTF-trøjer og som er bevæbnet med Kalashnikov-rifler, står i en formation og laver, hvad der minder om militær eksercits.

En anden video viser, hvordan tre mænd iført sorte LTF t-shirts deltager i en festlighed sammen med bevæbnede mænd i camouflagetøj. B.T. erfarer, at der var tale om den lokale LTF-præisdents bryllup.

En tredje video viser en pengemaskine, der tæller et større bundt danske tusindkrone-sedler. Derefter filmes der forbi en række skilte med LTF-logoer fra forskellige lande og afdelinger.

Til sidst vises der billeder af en væg, hvor der hænger syv automat-rifler. Blandt andet en M-16 riffel og en Kalashnikov. På gulvet står et raketstyr af typen RPG 7.

Et billede viser en mand, der sidder på en scooter. Scooteren har et klistermærke med bandens logo.

Et andet LTF-relateret billede, der viser fire maskerede mænd på en terrasse, bærer teksten 'We done made a lot of mommas cry' - på dansk 'vi har fået mange mødre til at græde.'

To terrorsigtede

Blandt de tilstedeværende i Libanon med tilknytning til LTF er de to terrorsigtede mænd. Den ene er et 27-årigt toneangivende medlem af banden, der ud over den nævnte terrorsigtelse også er efterlyst internationalt i sagen om et brutalt, banderelateret dobbeltdrab i Kalundborg i november 2020.

Han er dækket af navneforbud, hvorfor hans person ikke kan beskrives i detaljer.

Internt i banden bærer han ifølge B.T.s oplysninger titlen 'National' - der indikerer, at man har en central rolle øverst i hierarkiet.

Dobbeltdrabet i Kalundborg: Det var 17. november 2020, at tre mænd kort før klokken 18 blev lokket baghold ved en Meny i udkanten af Kalundborg. Ved to retssager er i alt syv mænd blevet idømt livstid i forbindelse med sagen, som politiet var kulminationen på en konflikt imellem en gruppering kaldt Sydkystgruppen og LTF. Ved retssagerne er det blevet belyst, at skyderiet var den direkte hævn for en episode, der udspandt sig 30. oktober samme år. Her blev et LTF medlem om aftenen kidnappet på en p-plads ved Hvidovre Hospital og i de efterfølgende timer udsat for særdeles grov mishandling. Derfor blev tre mænd med tilknytning lokket til Kalundborg, hvor bevæbnede gerningsmænd på klos hold dræbte to, mens den tredje blev livsfarligt kvæstet. De to retssager blev det belyst, hvordan gerningsmændene både under planlægningen og lige efter havde gjort omfattende brug af krypterede telefoner. To mænd er stadig efterlyst i forbindelse med sagen. Her er den ene den 27-årige terrorsigtede, mens den anden er en 25-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger opholder sig i Makedonien. Sidstnævnte sættes i forbindelse med hele tre drab.

Den anden er en svensk statsborger, der også har tilknytning til grupperingen.

Desuden opholder den 36-årige LTF'er, Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, sig i Libanon.I september i fjor blev han anholdt i Beirut på dansk anmodning, fordi politiet kædede ham til et drabsforsøg begået i Frederikshavn i marts 2022. Her blev det 21-årige offer stukket med kniv i lysken og slået flere gange i hovedet med en hammer.

Efter nogle måneder bag tremmer blev han løsladt igen af de libanesiske myndigheder. Præcis hvad der skete er uklart. Men sagen dokumenterer, at samarbejdet imellem de danske og de libanesiske myndigheder langtfra er problemfrit.

Politiet holder øje

Hos politiet vil man ikke i detaljer kommentere B.T.s oplysninger. Men ledende politiinspektør Torben Svarrer ved National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) siger følgende:

»Vi er bekendt med, at der i Libanon angiveligt opholder sig personer, som er kendt i Danmark som værende medlemmer af bandemiljøet, herunder at der angiveligt er tale om nogle med tilknytning til den i Danmark forbudte bande, LTF.

Der er efter vores vurdering ikke tale om et større antal personer. NSK har ingen kommentarer til, hvorfor de pågældende personer har taget ophold i Libanon, men det er ikke ukendt for dansk politi, at personer med tilknytning til bandemiljøet ofte tager ophold i udlandet,« siger han og tilføjer:

»Det indgår i den daglige overvågning af bandemiljøet, at der indhentes efterretninger. Således er det også helt naturligt, at Dansk Politi indhenter efterretninger om bandemedlemmers eventuelle ophold i udlandet.«

