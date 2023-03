Lyt til artiklen

Tre mænd blev i 2020 lokket i et dødeligt baghold, hvor de blev skudt ned på parkeringspladsen foran dagligvarebutikken Meny i Kalundborg midt i åbningstiden.

I 12 sekunder stod den brutale kugleregn på, hvor to mænd på 21 og 24 år afgik ved døden efter at være blevet påført flere skud, mens den tredje 20-årige mand på mirakuløs vis overlevede.

Fem mænd er allerede blevet idømt fængsel på livstid i sagen, men sagen er langt fra sluttet her.

For i modsætning til de fem mænd, der blev kaldt »folket på gulvet« er yderligere to mænd tiltalt i sagen. De skal nu for retten i Holbæk. Ifølge anklagemyndigheden havde de to mænd på 31 og 33 år ledende roller i den forbudte bande Loyal to Familia, og det menes at være dem, der har planlagt og instrueret de nu dømte mænd i drabene.

Politiet ser med stor alvor på det blodige baghold i Kalundborg, hvor to unge mænd blev dræbt af skud og en 20-årig mand også var livsfarligt såret, men overlevede. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet ser med stor alvor på det blodige baghold i Kalundborg, hvor to unge mænd blev dræbt af skud og en 20-årig mand også var livsfarligt såret, men overlevede. Foto: Presse-fotos.dk

De er desuden tiltalt for at have bistået med at skaffe våben og for at have stjålet eller instrueret de andre i at stjæle flugtbiler. Selv nægter de sig skyldige.

Det er blandt andet flere beskedkorrespondancer fra krypterede telefoner, der blev fremlagt under retssagen i 2022, der har fået politiet til at rette mistanke mod de nu to tiltalte. Beskederne indeholdt nemlig detaljerede beskrivelser af drabene.

Efter politiets opfattelse blev det skæbnesvangre skyderi udløst af en stridighed i bandemiljøet.

De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen fra udkanten af Storkøbenhavn, der på det tidspunkt lå i en væbnet konflikt med LTF.

Udover de to tiltalte, som politiet vurderer er bagmænd i sagen, er yderligere to mænd sigtet. Der er dog ikke rejst tiltale mod dem, da de befinder sig i udlandet.

De nu dømte mænd har anket deres domme til landsretten.

Der er afsat ti dage til retssagen, hvor der forventes at falde dom i maj.

