Politiet leder fortsat for fuld styrke efter 22-årige Mia, der ikke er set siden søndag morgen. Nu har B.T. talt med en af hendes tætte veninder.

Mia var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg med nogle venner, men forlod festgaden alene. Siden har politiet meldt ud, at de de frygter, der kan være sket hende en forbrydelse.

Det baserer de blandt andet på overvågningsbilleder, der viser, at den 22-årige sætter sig ind i det, som politiet formoder er en pirattaxa. Herfra stopper sporene.

Politiet efterlyser denne bil, som Mia steg ind i på Vesterbro i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

Mias veninde, som ønsker at være anonym, og som ikke var med i byen den pågældende aften, siger, at optagelserne ikke giver et normalt billede af, hvordan Mia kommer hjem fra byen.

»Det er helt unormalt, hun tager en pirattaxa,« fortæller veninden, der har kendt den forsvinde 22-årige i rigtig mange år, og derfor selvsagt er meget berørt at situationen.

»Jeg tænker det værste. Det er frygteligt. Men jeg prøver at være tålmodig og håber, at politiet finder hende.«

Nordjyllands Politi siger til B.T., at Mia oftest tager bussen, når hun skal fra byen og retur til sit hjem på Hadsundvej i Aalborg. Og derfor undrer de sig også over, hvorfor Mia steg ind i en formodet pirattaxa på Vesterbro i Aalborg.

Ifølge B.T.s oplysninger har Mias mor siden sin datters forsvinden rakt ud til veninderne efter hjælp. Blandt andet for at høre, om nogen kunne genkende bilen fra overvågningsbillederne.

Men det var der ingen, der kunne.

Overvågningsbillede af Mia - fra Jomfru Ane Gade. Foto: Nordjyllands Politi

Den tætte veninde fortæller til B.T., at Mia ikke har problemer med kærligheden, hvor hun gennem cirka to år har været i et forhold med sin kæreste. Heller ikke på sygeplejerskeuddannelsen eller på jobfronten virker der ifølge veninden til at være udfordringer.

»Hun er et godt sted, og hun glæder sig til fremtiden. Hun er altid en utrolig glad pige, der elsker at snakke med alt og alle.«

»Hun går mest i byen for at danse, men får sig selvfølgelig også noget at drikke,« siger veninden, der heller ikke har fornemmelsen af, Mia på nogen måde var nedtrykt, da hun forsvandt søndag morgen.

