Sagen om den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn berører mange.

Politiet har tidligere fortalt, at de har modtaget over 100 henvendelser om pigens mystiske forsvinden efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til søndag, ligesom organisationen Missing People også har været i gang i timevis.

Mandag var så første dag tilbage i skole for de studerende, som går på hold med den 22-årige nordjyde på UCN's sygeplejeuddannelse.

Og det var naturligvis en tung start på ugen, erkender uddannelseschef for UCN’s sundhedsuddannelser, Iben Bøgh Bahnsen.

»De studerende på det hold, som Mia Skadhauge Stevn går på, er naturligvis meget berørte af situationen,« fortæller hun til B.T.

Mia Skadhauge Stevn er i gang med sit andet år som studerende på UCN.

Lørdag var hun ligesom mange andre i byen i diskoteksmekkaet, Jomfru Ane Gade.

Her blev hun set gå i vestlig retning klokken lidt over 6 søndag morgen – i modsat retning af hendes bopæl i Aalborg-bydelen, Vejgaard – og satte sig siden ind i en mørk bil foran Netto på Vesterbro.

For at tage hånd om flere af de studerendes spekulationer og bekymringer, har UCN valgt at aktivere skolens kriseberedskab.

»Vi stiller vores psykologtilbud til rådighed for de studerende, som har brug for hjælp, og de har blandt andet mulighed for at få individuelle samtaler med en af vores psykologer,« siger Iben Bøgh Bahnsen.

Nordjyllands Politi arbejder med en teori om, at det var en pirattaxa, som Mia steg ind i søndag morgen.

Alle henvendelser til politiet bedes rettes til telefon 1-1-4.

UCN er ikke på nuværende tidspunkt vidende om, at nogle af deres studerende har været sammen med Mia på forsvindingsnatten.