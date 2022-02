Den forsvundne Mia Skadhauge Stevns færden er lige nu fastlagt til Netto-butikken på Vesterbro i Aalborg.

Og på trods af, at Nordjyllands Politi modtager op mod 100 telefonhenvendelser fra borgere i sagen, er det begrænset, hvad politiet ved om hendes færden efterfølgende.

Det bekræfter vicepolitikommissær ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, over for B.T. tirsdag morgen.

»Det er korrekt. Vi ved ikke, hvor vi skal lede efter hende,« siger han.

»Det er også korrekt, at vi har fået over 100 henvendelser. De går på, hvilken bil der kan være tale om. Og så går de på oplysninger om pirattaxaer. Det er folk, som selv har kørt med en – eller folk, der har kendskab til det. Men vi har ingen oplysninger om, hvor den mørke bil er kørt hen. Og de henvendelser går vi videre med.«

Politiet arbejder med en teori om, at det var en pirattaxa, som Mia steg ind i søndag morgen.

»Bilen standsede kort op, og vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning. Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der dog fastslår:

»Men tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse,« lyder det fra politiet i en pressemeddelelse.

Overvågningsbillede af Mia. Foto: Nordjyllands Politi

Over for B.T. understreger Frank Olsen kraftigt, at enhver form for hjælp er velkommen.

»Vi har enormt brug for vidner. Jeg har brug for, at borgere i og omkring Aalborg midtby bliver aktiveret.«

»Jeg har brug for iagttagelser gennem videoovervågning. Det kan være busser, taxa eller biler, hvor der er monteret video på. Det må ikke slettes, og det forsøger vi at sikre os. Og folk, der har taget billeder eller video omkring Jomfru Ane Gade er, må gerne sende det til os.«

Mia forlod Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg klokken 06.02. Herefter gik hun langs Ved Stranden og Borgergade, hvorefter hun ankom til Netto-butikken klokken 06.09.

Politiet efterlyser denne bil. Foto: Nordjyllands Politi

»Hun stod der i 10-15 sekunder, og så steg hun ind i den mørke bil. Det er det, vi har lokaliseret indtil videre,« siger Frank Olsen.

Heller ikke bilens mærke er politiet blevet klogere på.

»Vi er meget i tvivl. Men som sagt, så er det noget, vi arbejder videre med.«

Alle henvendelser til politet bedes rettes til telefon 1-1-4.