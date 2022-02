Politiet frygter, at 22-årige Mia, der forsvandt i Aalborg søndag morgen efter en bytur, har været udsat for en forbrydelse.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mia er ikke set siden klokken 06.00 søndag morgen, hvor hun skiltes fra sine venner. Mia var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg med nogle venner, da hun forlod festgaden langs Ved Stranden i vestlig retning.

Indtil videre er det ikke lykkes at finde den savnede kvinde. Men politiets efterforskningsskridt har ført politiet på sporet af en mørk personbil, der er meget interessant for efterforskningsarbejdet.

Den eftersøgte bil. Foto: Nordjyllands Politi. Vis mere Den eftersøgte bil. Foto: Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi ved nu med sikkerhed, at den savnede kvinde, Mia, bevægede sig fra Jomfru Ane Gade og videre mod Borgergade og derpå ad Vesterbro mod syd, hvor hun gik på det vestlige fortov.

Her blev hun - viser videoovervågning - ud for Vesterbro 99 ved supermarkedet Netto klokken 06.09 samlet op af en mørk bil.



»Bilen standsede kort op, og vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning. Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der dog fastslår:



»Men tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse.«

Politiet har ikke kunnet fastslå køretøjets præcise mærke; derfor kan man kun beskrive det som en mørk personbil.

Nordjyllands Politi arbejder ud fra en formodning om, at der kan være tale om en såkaldt pirattaxa.



Derfor opfordrer vicepolitiinspektør Frank Olsen til, at man retter henvendelse til politiet, hvis man er blevet transporteret hjem med en pirattaxa i Aalborg natten mellem lørdag 5. februar og søndag 6. februar 2022.



»Det kan være oplysninger af væsentlig betydning for efterforskningen.«

Har man oplysninger om denne bil og andre informationer i sagen, så skal man straks ringe til politiet på 114.

Vicepolitiinspektøren opfordrer desuden personer, der har været i området omkring Vesterbro ved Netto på det tidspunkt, altså omkring kl. 06.00 søndag morgen, til at rette henvendelse til politiet, samt at man sikrer eventuelt videomateriale, der kunne være relevant.

»Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring kl 06.00-08.00, så skal man straks sikre det, så det ikke bliver slettet. Og jeg vil også gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der er noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os,« siger Frank Olsen.