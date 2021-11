Der gik et sus igennem retssalen på Vestre Allé i Aarhus, da dommer Anne Segato læste strafudmålingen op torsdag eftermiddag.

»Haben Kahsai idømmes livsvarig fængsel.«

»Fuck,« lød det fra tilhørerrækkerne.

Klokken 19.30 den 25. september 2020 blev et skud affyret uden for Kappelvænget 6 i det vestlige Aarhus. En halv time senere blev en ung mand erklæret død på sygehuset. Bag pistolen stod 30-årige Haben Kahsai. Det blev konklusionen torsdag formiddag. Nu er han idømt en livstidsdom.

Normalt er straffen for et drab 12 år, men fordi Haben Kahsai er dømt efter en særlig skærpende paragraf i straffeloven, §81b, kunne straffen forhøjes med det halve. Det skyldes, at skuddene er affyret på et offentligt tilgængeligt sted ved brug af skydevåben.

Foruden drabet på den 21-årige er han desuden kendt skyldig i våbenbesiddelse på offentlig tilgængeligt sted og på samme sted at have slået en anden mand med pistolens skæfte.

Slag, som gjorde, at manden fik flere skader i ansigtet.

Derudover er han dømt for flere forhold vedrørende hash i arresten og brug af mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr samme sted.

Netop derfor argumenterede anklagemyndigheden også for, at han skulle have livstid, forud for strafudmålingen.

»Den samlede påstand bliver fængsel på livstid,« lød det fra specialanklager Dorthe Lysgaard, inden strafudmålingen blev afsagt.

Fra Haben Kahsais forsvarsadvokat, Jørn Brandenhoff Schmidt, lød påstanden på 18-19 års fængsel.

Han blev frifundet for opholdsforbud i Aarhus Kommune.

Haben Kahsai, der kom til Danmark fra Eritrea i det nordlige østafrika som femårig, har hele vejen igennem retssagen nægtet sig skyldig i skuddrabet, men tre dommere og fem ud af seks nævninge var altså enige om, at han er skyldig.

Men det var ikke selvsagt på forhånd, at Haben Kahsai ville blive kendt skyldig i drabet på den 21-årige mand, som han kender fra bandegrupperingen Trillegårdsgruppen i det vestlige Aarhus, og som han samtidig har mange fællesvenner med.

I retten har mindst fem vidner løbende fortalt, at de blev presset af en lokal imam til at pege på ham som gerningsmand.

»Han fortæller mig, at det er Haben, der har gjort det. Hvis vi ikke går ind og vidner, så ryger vi direkte i helvede og får et langt og ulykkeligt liv,« lød det fra det første af vidnerne, som trak sin forklaring tilbage i retten.

Retten mente dog ikke, at vidnernes forklaringer, om at imamen skulle have presset dem psykisk til at angive ham, var sammenhængende og derfor troværdige.

Troværdige mente retten derimod, at deres forklaringer var, da de 8. oktober 2020 efter den 21-åriges begravelse henvendte sig på politigården i Aarhus og pegede på, at det var Haben Kahsai, som skød deres 21-årige ven 25. september sidste år.

»De forklaringer, vidnerne afgav 8. oktober 2020, var særdeles detaljerede og ud fra hvert deres perspektiv,« lød det fra dommer Anne Segato, da hun læste retsmødebegæringen op torsdag formiddag.

Det var derfor blandt andet disse forklaringer sammen med imamens og dna-materiale, telefonoplysninger og videoovervågning, som kom til at danne grundlaget for at kende ham skyldig.

En afgørelse, som glæder specialanklager Dorthe Lysgaard.

»Jeg er meget tilfreds med, at retten fuldstændig tilsidesatte forklaringen om, at vidnerne var blevet presset til at udpege gerningsmanden. Det er desværre ikke usædvanligt, at vidner pludselig ændrer forklaring i sager i bandemiljøet,« siger hun.

Den 30-årige var desuden tiltalt for, sammen med to andre mænd og flere 'uidentificerede gerningsmænd' med tilknytning til Trillegårdsgruppen, 15 dage tidligere at have været en del af et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Rydevænget.

Et forhold, som to mænd allerede er dømt for, men dette forhold mente retten ikke, at bevisbyrden var løftet for, og han blev derfor frikendt for at skulle have været en del af det.

Haben Kahsai nægtede sig skyldig og ankede dommen til landsretten.