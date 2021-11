Det var et muligt knivstikkeri mod en 29-årig, der gjorde, at Østjyllands Politi onsdag var massivt til stede på flere adresser i Mørke.

Hele onsdagen var politiet ellers meget fåmælte om, hvad der var sket, udover at det drejede sig om »en hændelse, som de var i gang med at undersøge.«

Torsdag oplyser politiet så, at det er et muligt knivstikkeri, der har fundet sted.

»Den 29-årige er indlagt, men er uden for livsfare. Vi efterforsker sagen nærmere og har ikke yderligere info p.t.,« skrev Østjyllands Politi på Twitter onsdag klokken 13.00.

Den videre efterforskning ledte politiet til flere steder i Mørke, som blev undersøgt for spor, ligesom der blev foretaget flere afhøringer.

Torsdag fortæller politiet, at den 29-årige ikke ønsker at oplyse, hvor skaderne stammer fra.



Østjyllands Politi efterforsker fortsat sagen for at klarlægge de nærmere omstændigheder.