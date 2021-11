»Du kører råddent«. »Nej, du kører råddent.«

Om det lige præcis var sådan, indledningen var, da to taxachauffører tirsdag endte i slagsmål midt på gaden er uvist. Men noget gik galt.

For 12.39 fik Østjyllands Politi netop en anmeldelse om, at to taxachauffører var kommet op at slås på Vesterbro Torv i Aarhus.

Det fik Østjyllands Politi til at sende en politibil til stedet, men da patruljen kom til stedet, var slagsmålet ovre, og det var kun den ene part, en 45-årig mand, der fortsat var på stedet.

Den anden chauffør, en 47-årig mand, var kørt væk i sin taxa, men blev kort efter standset af en anden patrulje.

Den 45-årige mand forklarede, at det var startet med nogle uoverensstemmelser omkring kørslen, men de to parter var langt fra enige om, hvem der havde startet slagsmålet.

De endte derfor begge med at blive sigtet for at have forstyrret den offentlige orden.