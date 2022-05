39-årige Bereket Mengstu Weldu er blevet kendt skyldig i drabet på sin 28-årige ekskæreste Yohana Kiflay.

Det blev tirsdag eftermiddag besluttet ved Retten i Aarhus:

»Thi kendes for ret: Tiltalte Bereket Mengstu Weldu skal straffes med fængsel i 12 år,« lød det fra dommeren.

Manden, der modtog dommen, var tydeligt følelsespåvirket op til domsafsigelsen. I løbet af dagen måtte han flere gange tørre øjnene i sit ærme, når de frygteligheder, som han udsatte ekskæreste for, inden hun døde, blev opridset.

Med adskillige knivstik skal han en decemberdag sidste år stukket hende så voldsomt for øjnene af deres to fælles børn på fire og seks år, at hun senere på dagen afgik ved døden.

Desuden er han kendt skyldig i grov vold mod den fireårige datter, idet han skal have stukket en kniv igennem armen på hende i forbindelse med knivoverfaldet på moderen, fordi hun på et tidspunkt lagde sig ovenpå moderen og krammede hende.

Kniven gik gennem hendes underarm, så der skete skade på muskelhinde og muskelfibre samt overskæring af to sener og en nervegren.

Udover de 12 års fængsel skal han udvises af Danmark med et indrejseforbud, der gælder for bestandigt. Det vil sige for evigt.

Bereket Mengstu Weldu, der oprindelig er fra Eritrea, har sagen igennem nægtet sig skyldig i drab. Ifølge ham var der tale om vold med døden til følge.

Det var domsmandsretten dog ikke enig i.

Ligesom anklager Jesper Rubow vurderede de, at han var bevidst om, at den 28-årige kvinde kunne dø, da han adskillige gange stak hende. Det har været det store bevistema i sagen.

Han blev dog frikendt for at have overtrådt knivloven i forbindelse med drabet.

Episoden udspillede sig om formiddagen 16. december sidste år i Yohana Kiflays lejlighed på Byvangs Allé i Viby.

Tre måneder forinden var Yohana Kiflay angiveligt gået fra Bereket Mengstu Weldu, men denne formiddag kom han på besøg for – ifølge ham selv – at køre børnene til coronavaccine senere på dagen.

Mødet udviklede sig dog, og pludselig lå Yohana Kiflay blødende i entreen med adskillige knivstik i både brystet og maveregionen, hvoraf mindst et var 20 centimeter dybt.

Politi og ambulance hastede til stedet, efter at beboere i opgangen var blevet opmærksomme på, hvad der er sket, men Yohana Kiflays liv stod ikke til at redde.

Kort tid efter, at redningsmandskabet var ankommet, fik hun hjertestop, og det lykkes aldrig at få liv i hende igen.

I løbet af sagen har det flere gange været oppe og vende, om drabet skyldtes jalousi.

Det har Bereket Mengstu Weldu dog afvist, selvom flere vidner mandag tegnede et billede af en meget jaloux mand, som ikke kunne affinde sig med, at Yohana Kiflay var gået fra ham.

»Han var jaloux. Når hun kom nogle steder, så overvågede han hende altid,« lød det mandag fra en bekendt af familien.

Bereket Mengstu Weldu lod sig kort efter knivstikkeriet frivilligt anholde uden for opgangen i Viby.

Ifølge betjente, der har vidnet i sagen, opførte han sig stille og roligt og havde ikke en 'flygtende adfærd'.

De fornemmede dog hurtigt alvoren, da de opdagede snitsår på hans håndled.

Kort efter fandt de Yohana Kiflay blødende i entreen på 2. sal med to stiksår i brystpartiet og adskillige stiksår i maven samt et overskåret brystben og ribben, mens børnene opholdt sig ved underboen Morten Mellmølle, hvor de var blevet afleveret af faren, inden han forlod opgangen.

Du kan læse Morten Mellmølles beretning fra den skæbnesvangre decemberdag her.

Specialanklager Jesper Rubow gik efter at få ham dømt for manddrab med en fængselsdom på mindst 15 års fængsel.

Ifølge ham var det en betydeligt skærpende omstændighed, at børnene overværede drabet på deres mor.

»Den her sag er noget forbandet svineri,« lød det tidligere på dagen fra ham.

Det var domsmandsretten enige i, men de valgte alligevel ikke, at straffe Bereket Mengstu Weldu med mere end de 12 år, som der som udgangspunkt straffes med i sager om drab.

»Jeg er godt tilfreds med domfældelsen for drab, men overrasket over, at staffen ikke er højere,« siger Jesper Rubow til B.T. efter domsafsigelsen.

Tiltaltes forsvarsadvokat gik efter mellem syv og otte års fængsel for vold med døden til følge. Ifølge ham, var det nemlig ikke bevist, at Bereket Mengstu Weldu havde forsæt til at dræbe.

Den dømte skal betale en erstatningssum på omkring 773.000 kroner til de to børn.

424.000 kroner til datteren og 349.000 kroner til sønnen.

Denne erstatningspligt har Bereket Mengstu Weldu tidligere i sagen erkendt at ville betale, hvis han skulle blive kendt skyldig efter anklageskriftet.

Derudover mister han retten til al arv, forsikringssummer med videre, der var afhængig af Yohana Kiflays død.

Den 39-årige modtog dommen.

Børnene, der nu er 4 og 7 år, er i dag i Aarhus Kommunes varetægt.

De er begge placeret i trygge rammer, omgivet at voksne omsorgspersoner, der passer godt på dem, oplyser Østjyllands Politi.