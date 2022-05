28-årige Yohana Kiflay prøvede formentlig at fortælle to betjente, hvem det var, som havde stukket hende, inden hun fik hjertestop.

Det er mandag formiddag kommet frem i Retten i Aarhus, hvor domsmandssagen mod hendes 38-årige ekskæreste, der er tiltalt for at have dræbt hende 16. december sidste år, kører for tredje dag.

Ifølge to betjente, som var de første på gerningsstedet, var hun ilde tilredt med mindst seks-syv stiklæsioner i brystet og maveregionen, da de fandt hende i entreen. Der var blod overalt.

Hun var dog ved bevidsthed, da de begyndte førstehjælp, og flere gange gjorde hun opmærksom på, at hun havde ondt.

Samtidig fortæller begge betjente, som mandag var indkaldt som vidner i sagen, at hun hviskende enten sagde 'av, min mave' eller 'det var min mand', da de spurgte, hvem der havde stukket hende.

»Først hvisker hun noget, jeg ikke rigtigt hører. Så spørger jeg igen, hvem der har stukket hende, og så siger hun: 'Ja, min mand’ eller 'min mave',« fortæller den ene betjent, der dog påpeger, at hun talte meget lavt på grund af sine kvæstelser.

Kort efter fik hun hjertestop.

Der blev indledt livreddende førstehjælp, men hendes liv stod ikke til at redde.

Under betjentenes vidneforklaringer blev der afspillet voldsomme videoer, fra da de fandt hende i lejligheden. Videoerne er optaget med kamera fra den ene betjents skudsikre vest.

Imens sad Yohans Kiflays tiltalte ekskæreste med hånden skiftevis for munden og panden.

Parret, der tre måneder forinden drabet var gået fra hinanden, havde sammen to børn på henholdsvis fire og seks år.

Den fireårige pige er den 38-årige mand også tiltalt for at have stukket. Begge børn overværede nemlig den frygtelige episode i lejligheden.

Den mørkhårede mand, som flygtede til Danmark fra Eritrea i efteråret 2014, nægter dog, at der er tale om drab.

Ifølge ham er der tale om vold med døden til følge. Han nægter desuden at skulle have stukket datteren, og at der skulle have været brugt to knive under hændelserne, som han er tiltalt for.

Han blev anholdt, allerede før de to betjente kom op i lejligheden og fandt Yohana Kiflay på gulvet.

I samme øjeblik som de ankom til stedet, så de ham nemlig komme ud af opgangen.

Han opførte sig stille og roligt og havde ikke en 'flygtende adfærd', fortæller den ene betjent.

Men samtidig stod der en anden mand, som talte i telefon, og pegede på ham.

De blev derfor med det samme opmærksomme på, at det var en, som de skulle snakke med.

»Da jeg lægger ham i håndjern, har han snitsår på håndledet, som er friskt og blødende. Så bliver det lynhurtigt mere interessant,« fortæller den ene betjent.

Kort efter ankom en anden patruljebil, som tog ham med.

Bagefter fortsatte betjenten op på anden sal, hvor han fandt sin kollega i gang med at yde førstehjælp til Yohana Kiflay.

Det er her, hun formentlig prøver at gøre opmærksom på, at det er hendes mand, som står bag.

En påstand, som et andet vidne mandag bekræfter.

Hun kender både tiltalte og den dræbte, da hun flere gange har hjulpet dem med at tolke. Hun fortæller, at tiltalte ringede til hende lige efter episoden.

»Han siger: 'Jeg har slået Yohana ihjel, kan du lige ringe til politiet',« fortæller hun samtidig med, at hun tegner et billede af en meget jaloux ekskæreste, som ikke kunne affinde sig med, at Yohana Kiflay var gået fra ham.

»Han var jaloux. Når hun kom nogle steder, så overvågede han hende altid,« siger hun.

B.T. følger sagen.