Yohana Kiflay og hendes 38-årige ekskæreste var ikke alene i lejligheden på Byvangs Allé i Viby, da han for præcis fem måneder siden stak hende ihjel.

Inde i stuen sad deres fireårige datter og seksårige søn, som overværede det hele.

Det fortæller sønnen på en videoafhøring, som mandag eftermiddag er blevet afspillet i Retten i Aarhus.

»Jeg kunne se, at han trak en (kniv, red.), og det gad jeg ikke, så jeg råbte, han skulle stoppe, men han kunne ikke høre mig, og han blev bare ved,« fortæller den lille mørkhårede dreng i videoen.

Afhøringen er foretaget fem-seks timer efter den tragiske hændelse, som samme dag kostede hans mor livet og sendte hans far i fængsel.

Faren nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge.

På daværende tidspunkt er hans mor og lillesøster på sygehuset, da lillesøsteren også er blevet ramt, mens han er blevet taget med til afhøring hos politiet.

Drengen fortæller, at han sad og spillede på iPad i stuen, mens hans lillesøster legede rundt, da han pludselig opdagede, at der foregik noget inde i et værelse i lejligheden.

»Jeg rejser mig op og pauser iPad'en, og så ser jeg det.«

»Han trak hende (moren, red.) i hendes trøje og hev hende ind i køkkenet og stak hende,« forklarer drengen ved hjælp af fagter.

Ifølge drengen lå moren på gulvet, mens faren trak hende hen ad gulvet i hendes hættetrøje. I køkkenet ser drengen sin far stikke moren mindst fem gange.

»Han står sådan her, og så stikker han hende,« siger drengen, mens han med fagter viser, hvordan faren skal have stået foroverbøjet over moren, som lå på gulvet i køkkenet.

Han forklarer også, hvordan hans lillesøster på blot fire år kort efter ender med at blive stukket af faren.

»Hun krammede min mor, og så kom han til at skære hende,« fortæller drengen, der tydeligt har svært ved at forstå, hvad det er, som lige er sket:

»Jeg kan heller ikke helt forstå det,« lyder det fra ham, da kvinden, der på pædagogisk vis afhører ham, siger, at hun er nødt til at spørge lidt nærmere ind for at forstå det hele.

I den halve time, som afspilningen af drengens afhøring mandag varer, sidder hans far med hovedet i hænderne. Man kan ane, at han er berørt.

Drengen forklarer, at hans mor havde svært ved at tale efter de adskillige knivstik, men at hun alligevel fik ham beordret ned til underboen, Morten Mellmølle.

Han var ligeledes indkaldt som vidne mandag eftermiddag.

»Jeg skal være her hos jer, for far har stukket mor med en kniv,« skal det have lydt fra drengen, da Morten Mellmølle åbnede døren, hvorefter drengen blev lukket indenfor med det samme.

Kort efter kom faren ned ad trappen og afleverede den fireårige pige.

Hun græd og havde blod fra sin arm løbende ned ad sig, og det dryppede ned på trapperne, har Morten Mellmølle tidligere forklaret til B.T.

Det var også ham, som bagefter fandt moderen hårdt såret i lejligheden.

Du kan læse hele hans beretning fra den skæbnesvangre decemberdag her.

Domsmandssagen mod den 38-årige mand fortsætter i næste uge.