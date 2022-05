Yohana Kiflay blev kun 28 år gammel.

En decemberdag i 2021 blev hun stukket ned med kniv for øjnene af sine to børn på fire og seks år. Samme dag afgik hun ved døden.

Mandag sidder faren til de to børn i Retten i Aarhus tiltalt for drabet.

Den 38-årige mand er tiltalt for manddrab ved at have slået Yohana Kiflay ihjel med adskillige knivstik.

Han er derudover tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have stukket en kniv igennem sin datters arm, så der skete skade på muskelhinde og muskelfibre samt overskæring af to sener og en nervegren. Han er desuden tiltalt efter knivloven.

Det fireårige barn fik også et stort snitsår på hånden, inden børnene kom i sikkerhed hos underboen. Der var dog kun tale om overfladiske skader.

Både Yohana Kiflay og den 38-årige tiltalte mand kommer fra Eritrea.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan Yohana Kiflays familie kæmper en kamp med at få udleveret deres datters lig til Eritrea, så hun kan blive begravet.

Ligeledes har de sociale myndigheder været inddraget i sagen, da forældremyndigheden over de to børn skal afgøres, efter deres mor er død, og deres far er fængslet for drabet på hende.

Yohana Kiflay efterlod sig, foruden to børn, fem søskende, en mor og en far og en række onkler og tanter.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om ubetinget udvisning af Danmark, samt påstand om, at den 38-årige mand mister retten til at få arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der var afhængige af offerets død.