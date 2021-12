En 28-årig kvinde er død, efter at hun torsdag formiddag blev stukket med kniv i sin lejlighed på Byvangs Allé i Viby i Aarhus.

En 38-årig mand er anholdt og sigtet for drab.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Klokken 10.30 fik politiet en anmeldelse om, at en kvinde var blevet overfaldet med en kniv. På adressen var der også kvindens to børn. En pige på 4 år og dreng på 6 år. Pigen havde fået nogle snitsår på den ene hånd.

TIP OS! Har du kendskab til sagen, hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til tipaarhus@bt.dk

Da politi og ambulance ankom til stedet kunne de konstatere at kvinden var svært tilskadekommen. Hun blev hurtigt kørt på hospitalet, men kort før middagstid afgik hun ved døden.

Den lille pige blev også behandlet for sine skader, men der var kun tale om overfladiske skader.

Politiet tog kontakt til en 38-årig mand på gaden neden for kvindens lejlighed, som viste sig at være far til de to børn. Han er nu anholdt og sigtet for drab.

Politibetjente går rundt i området med hunde. Foto: Privatfoto Vis mere Politibetjente går rundt i området med hunde. Foto: Privatfoto

Han forventes fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag.

Politiet oplyser, at de vil være på stedet i nogle timer endnu, og de arbjeder også på at underrette kvindens pårørende. De sociale myndigheder er inddraget i sagen med henblik på at varetage de to mindreårige børn.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at hele boligkomplekset på Byvangs Allé og Birkedalsvej er spærret af. Bag ved afspærringen er flere politibiler og betjente med hunde.

Folk, der bor i boligblokkene, må ikke komme ind til deres hjem, og flere sidder derfor på den anden side af afspærringen og venter.

En kvinde fortæller, at hun har stået og ventet i 45 minutter. Hun hørte og så, da ambulancerne og politibilerne ankom.

En anden mand fortæller ligeledes, at han skulle besøge sin søster, som bor derinde. Hun må heller ikke komme ud til ham, er han blevet fortalt af politiet. Han er chokeret, da han hører, hvad der er sket.

»Det lyder uhyggeligt, at det skulle være sket lige inde i en lejlighed,« lyder det fra en anden nabo, hvis svigerdatter også måtte vente udenfor.