Tirsdag formiddag var Østjyllands Politis Udlændingeenhed på kontrol på et bordel i Aarhus C.

De skulle tjekke, om de, der arbejdede på stedet, havde papirerne i orden.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

På bordellet i Aarhus mødte betjentene blandt andet to nigerianske kvinder på 31 og 37 år.



Ingen af kvinderne havde gyldig arbejds- eller opholdstilladelse, og de blev derfor begge anholdt og sigtet for ulovligt ophold og ulovligt arbejde.

Herefter kontaktede politiet Center Mod Menneskehandel for at få vurderet, om kvinderne kan have været udsat for menneskehandel.



Center Mod Menneskehandel vurderede, at den ene af kvinderne er blevet handlet, og hun blev derfor overdraget til centret.

Den anden kvinde sidder fortsat fængslet i op til 3x24 timer, mens sagen bliver forelagt Udlændingestyrelsen, oplyser politiet.