»Der er brug for, at vi får justitsministeren på banen.«

Danmarksdemokraternes Peter Skaarup er rystet. Rystet over nu at kunne konstatere, at Dimic-familien igen har været forbi retten i en alvorlig sag.

Dommen til Branislav Rasmussen, Ilija Dimic og Ankica Dimic for mishandling af kvinder er ikke den første til familien, hvis ældste søn og far forlængst er udvist af Danmark.

I årenes løb er familien igen og igen poppet op i mediernes overskrifter. For drab. For utryghed i deres nabolag. For overgreb. Og nu altså også for grov kvindemishandling og voldtægter.

»Jeg har sjældent set så mange kvæstelser i en sag, hvor der ikke er anvendt våben – bortset fra kosteskaftet. Obduktionserklæringen taler for sig selv. Volden må være udført med stor voldsomhed,« lød det fra retsformanden, da Srdjan Dimic i 2008 blev kendt skyldig i drabet på Katja Fromberg Larsen.

»Det er jo ikke til at holde ud at læse om. Stakkels uskyldige kvinder,« siger Peter Skaarup, der allerede for ti år siden udtrykte bekymring over roma-familien.

Faktisk skrev han i 2013 i sit daværende partis eget tidsskrift, Dansk Folkeblad, at familien burde udvises. Dengang havde Frederiksborg Amts Avis beskrevet, hvordan familiens naboer i Birkerød var plaget af larm, tyverier og utryghed.

Ligeledes beskrev mediet, at familiens patriark, Ilija Dimic, flere gange var blevet spottet i byen, selvom han i 2009 var blevet dømt for voldtægter begået mod en pige og udvist.

»Den pågældende familie har tydeligvis ingen intentioner om at integrere sig i det danske samfund. Det er tilsyneladende en familie, der ikke vil Danmark noget godt,« lød det blandt andet fra Peter Skaarup i tidsskriftet.

I den forbindelse var daværende retsordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne Trine Bramsen ude og fastslå, at man ikke med et trylleslag kan udvise en hel familie. At det ville kræve beviser for alvorlig kriminalitet.

Samtidig understregede hun, at hun var blevet orienteret om, at politiet holdt familien Dimic under »tæt opsyn«.

Det har foreløbigt ikke været muligt for B.T. at opklare, hvad »tæt opsyn« konkret indebærer. Men Peter Skaarup konstaterer stilfærdigt, at Branislav Rasmussen, Ilija Dimic og Ankica Dimic nu er blevet dømt for forbrydelser begået fra 2008 til 2022.

Forbrydelser, der altså først førte til anholdelse i august 2022.

»Der er sådan set masser af advarsler, masser af muligheder for at stoppe de pågældende, straffe og udvise dem. Så kunne man have sparet mange ulykkelige skæbner, hvis man havde grebet ind for mange år siden,« siger politikeren og forsætter:

»Dengang var der nogle løfter om, at man ville holde øje med dem. Men problemet er, at politiet kan ende med at være magtesløse, hvis ofrene ikke tør stå frem. Det er jo også meget ressourcekrævende at holde øje med folk 24/7.««

Derfor skal der findes en løsning fra politisk hold, mener Peter Skaarup, der først og fremmest vil bede justitsminister Peter Hummelgaard om at forholde sig til sagen i Retsudvalget.

»Vi skal vide, hvad vi skal gøre for, at det ikke sker en anden gang, når alle alarmklokker har ringet i mange år, og der ikke har været tilstrækkelig justits på området.«

Danmarksdemokraten mener, at man foruden at skærpe straffene og udvisningerne i sager, som den Dimic-familien har været involveret i, også skal se på, hvordan man sikrer, at ofrer som kvinderne i den aktuelle sag er trygge ved at gå til politiet, og at politiet i øvrigt har ressourcer til at gribe ind tidligere.

Den konkrete sag giver ifølge Peter Skaarup også anledning til at tage spørgsmålet om kriminelle familier og håndteringen af dem op, når Folketingets partier senere i år skal udarbejde en ny bandepakke.

»Når forhandlingerne går i gang, må det indgå, at vi skal have sat ind overfor familier, der igen og igen begår den samme type kriminalitet, og ingen får gjort noget, før det er for sent.«

Det er ikke kun Peter Skaarup, der vil have ministeren på banen. Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn har på baggrund af B.T.s dækning stillet spørgsmål i retsudvalget og bedt Peter Hummelgaard forholde sig til sagen.

Justitsminister Peter Hummelgaard holder i skrivende stund sommerferie og udtaler sig derfor for nuværende ikke om sagen.

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har efterforsket den aktuelle sag, lyder det, at man ikke ønsker at stille op til interview med B.T. om sagen, så længe det ikke vides, om den bliver anket.

De tre Dimic-familiemedlemmer, som sagen igennem har nægtet sig skyldige i mishandling af kvinder, har indtil 13. juni til at anke dommen.

