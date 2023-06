Et par af de forurettede kvinder og flere af deres pårørende er torsdag mødt op i Retten i Nykøbing Falster for at høre rettens afgørelse. Og da dommen mod Dimic-familien bliver afsagt, lyder der et suk.

Branislav Rasmussen idømmes forvaring. Ilija Dimic idømmes et års ubetinget fængsel og en bøde. Ankica Dimic idømmes fire måneders ubetinget fængsel.

Mens førstnævnte også er blevet udvist for bestandigt, slipper de to andre med en advarsel.

Strafudmålingen er utvivlsomt en forløsning fra de fremmødte tilhørere i retssagen om grov mishandling af i alt fem kvinder. Men flere af dem havde håbet på udvisning for alle de nu dømte. Det samme havde anklagemyndigheden.

Det er nu over en måned, siden retten konkluderede, at familiemedlemmerne har gjort sig skyldige i en lang række overgreb og overfald på kvinderne.

Alle kvinderne har været kærester med den ene eller den anden bror i en periode fra 2008 til august 2022, hvor politiet slog til mod Dimic-familien. Både brødrene og moren har sagen igennem nægtet sig skyldige.

For Branislav Rasmussens tre kærester gælder det, at retten har fundet det bevist, at de er blevet udsat for gentagne og ofte voldelige voldtægter. En kæreste blev desuden udsat for psykisk vold, mens en anden igennem forholdet også blev tæsket. Så meget, at det i skyldkendelsen fremgår det, at hun blev udsat for grov mishandling.

Og det er ikke kun Branislav Rasmussen, der er blevet dømt i forholdet om mishandlingen. Det samme er hans mor Ankica Dimic.

Hun er nemlig fundet skyldig i at have opfordret sønnen til at tæske kvinden.

Lillebror Ilija Dimic er dømt for grov mishandling af to kærester. Systematisk afstraffelse, som retten har kaldt det. I en af kvindernes tilfælde blev hun ifølge retten også udsat for psykisk vold. Måden, den 26-årige mand svinede hende til, kaldte hende skældsord og afskar hende fra omverdenen ødelagde hendes selvværd, har kvinden selv fortalt. Og retten har troet på hende.

Anklager Charlotte Skovmand har fra sagens start gjort det klart, at hun ønskede Ilija Dimic og mor Ankica Dimic idømt fængselsstraf og udvist af Danmark.

Spørgsmålet om en straf til Branislav Rasmussen har dog længe vejret oppe i luften. Han er på baggrund af voldtægtsforholdene blevet mentalundersøgt, og det er netop konklusionen på den undersøgelse, vi har ventet på.

I den lyder det blandt andet, at der er nærliggende fare for, at Branislav Rasmussen vil begå ny, ligeartet kriminalitet. Undersøgelserne har blandt andet vist, at han er mentalt retarderet i lettere grad og ikke forstår andre og deres følelser.

Med det in mente har anbefalingen fra Retslægerådet været, at den 32-årige mand skulle idømmes forvaring. Fra Retspsykiatrisk Klinik, som har lavet undersøgelsen, anbefaler man dog en anbringelsesdom.

Både forvaring og anbringelse er tidsubestemte straffe, men forvaring bruges over for personer, som ikke er sindssyge eller retarderede og derfor i udgangspunktet egnede til almindelig straf.

Retten har valgt at følge anklagerens påstand og Retslægerådets anbefaling.

De tre familiemedlemmer har alle valgt at tage betænkningstid, hvad angår spørgsmålet om at anke. De har nu 14 dage til at træffe beslutningen.

Dermed er det sidste punktum ikke nødvendigvis sat i sagen om roma-familien fra Falster.

