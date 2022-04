I nattens mulm og mørke mens Josephine Acevedo sammen med sin kæreste og lille datter lå og sov trygt, fik de pludselig uventet besøg.

På villavejen Ellebrinken i Lystrup var gerningsmænd natten til tirsdag brudt ind i deres skur.

Det var tydeligt, at tyvene var målrettede – for det eneste, de stjal, var kærestens store crosser.

En crosser, der fra ny koster mellem 80-90.000 kroner, fortæller de.

»Klokken seks om morgenen bankede naboen på og sagde, at vi havde haft indbrud. Vi tænkte: 'Det har vi da ikke', men det havde vi så,« fortæller Josephine Acevedo.

Foran huset var deres skur rigtig nok brudt op, og ude ved vejen lå mange af deres ting spredt rundt.

»Vi var totalt i chok og var meget ramte af det. De har rørt ved alle vores ting – rørt ved min datters barnevogn. Det er vildt grænseoverskridende, at de har gjort det, mens vi lå og sov.«

Selvom der var cykler, en barnevogn, klapvogn og andet i skuret, var crosseren det eneste, som tyvene var interesserede i.

Crosseren blev stjålet fra Josephine Acevedos skur. Hun bor i et stille og roligt område, hvor der ellers aldrig sker indbrud, fortæller hun. Foto: Privatfoto Vis mere Crosseren blev stjålet fra Josephine Acevedos skur. Hun bor i et stille og roligt område, hvor der ellers aldrig sker indbrud, fortæller hun. Foto: Privatfoto

Derfor mener Josephine Acevedo og hendes kæreste også, at nogen har holdt øje med dem.

»Nogen har vidst, at den stod der. Vi føler os som et mål. Ingen af naboerne har haft indbrud. De er gået direkte efter den og vidst, at den stod der,« siger hun.

»Det må have været nøje planlagt.«

Tyveriet har de anmeldt til politiet, der dog endnu ikke har fundet crosseren. Dog er kæresteparret to gange blevet kontaktet af folk, der har set crosseren i Aarhus.

Tirsdag blev den spottet ved Bazar Vest i Aarhus V, og onsdag blev den set ved City Vest, fortæller de.

»Jeg tror ikke, de har tænkt sig at sælge den. Jeg tror, de ligger og kører rundt på den og hygger sig med det.«

Men parret er alligevel fortrøstningsfulde og forventer, at crosseren kommer hjem igen.

»Men vi er bange for, at den kommer hjem og er blevet helt smadret eller brændt af,« siger Josephine Acevedo.

Skuret var aflåst, da tyvene var på besøg, og crosseren havde derudover to store låse på, der vejer 10-15 kilo, fortæller de.