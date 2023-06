På ydersiden var han en charmerende ung mand, der var sjov og flink.

I virkeligheden gemte han på en mørk side, hvor han var kontrollerende og manipulerende over for kvinder, han var i forhold med.

Den mørke side blev onsdag understreget, da den 38-årige Thomas Thomsen blev kendt skyldig i drabet på Mia Skadhauge Stevn, som han aldrig tidligere havde mødt, men som han ifølge retten forsøgte at voldtage, kvalte og siden parterede.

Under retssagen kom der oplysninger frem om den 38-årige nordjyde, som B.T. har samlet i denne artikel.

Tidligere forhold: Han blev anderledes

Under retssagen har tre tidligere ekskærester forklaret, at deres forhold med Thomas Thomsen udviklede sig til at være fyldt med kontrol og manipulation, ligesom de følte sig »fanget«.

»Han blev anderledes og ville gerne vide, hvor jeg var. Han ville bestemme mange ting. Han ville have, at jeg skulle tænde GPSen i bilen, når jeg lånte hans champagnefarvede Mazda 323. Hvis jeg kørte en anden vej, så blev jeg konfronteret med det, når jeg kom hjem,« forklarede en af kvinderne.

En anden blev spurgt ind til deres sexliv, hvor hun forklarede, at episoderne flere gange havde været meget voldsomme for hende, og at hun blandt andet, mod sin vilje, var blevet låst fast til en radiator med håndjern, mens hun var nøgen.

Da kvinderne langt om længe så sig i stand til at forlade den tiltalte, blev hans adfærd kun endnu værre ifølge dem.

Blandt andet forklarede den ene af kvinderne, at hun følte, han begyndte at følge efter hende, når hun var i byen.

»Der var en gang, hvor han pludselig stod og bankede på ruden, da jeg sad sammen med mine veninder. Det var meget ubehageligt.«

En anden kvinde fortalte, at hun kort efter bruddet satte sig ud i sin bil, men at hendes dæk pludselig var punkteret.

»Jeg tænkte ikke videre over det, før mekanikeren ringede og fortalte, at det lignede, det var gjort med en skarp genstand.«

Efterfølgende oplevede hun også, at der skete indbrud i bilen.

Tidligere arbejdskollega kontaktede politiet

En af dem, der også har vidnet i retssagen, er Thomas Thomsens tidligere elektrikerkollega, som han arbejdede sammen med i to år.

Den tidligere kollega, der på daværende tidspunkt var svend, mens Thomas Thomsen var lærling, kontaktede selv politiet, efter Thomas Thomsen blev anholdt.

»Når vi sad i skurvognen, var der nogle ting, som tiltalte viste mig på sin mobil, som ikke var normalt. Han viste det kun til mig,« forklarede elektrikeren i retten.

Mere konkret henviste han til tre forskellige videoer, som den Thomas Thomsen skulle have vist ham.

»Det var en video med noget, som jeg ikke syntes, at man skulle se. Det var videoer med krig. Den ene var fra et mexicansk narkokartel, hvor en person blev halshugget på videoen,« forklarede manden og understregede, at de ikke kiggede på sådan nogle videoer normalt.

»Det var ikke det, jeg regnede med, jeg skulle se. Han sagde, han synes, det var fedt,« fortalte vidnet.

Ikke længe efter skulle Thomas Thomsen angiveligt have vist to andre, voldsomme videoer.

Mentalerklæring: Narcissistisk og kvindefjendsk med betydelig vrede

Under et af retsmøderne ved Retten i Aalborg blev mentalerklæringen af den 38-årige Thomas Thomsen læst op.

Her blev det beskrevet, at han har ' alvorlige personlighedsforstyrrende træk'.

Anklager Mette Bendix indledte med at læse op, hvordan Thomas Thomsen beskrives med 'en almindelig bevægelighed, gang og mimik, ligesom han har et alderssvarende udseende.'

I forhold til den psykologiske undersøgelse lød det, at ‘tiltalte fastholder fokus og taler uforstyrret i samtalen med psykologerne.’

Men der skete en ændring i Thomas Thomsens adfærd, da han en dag sad over for en kvindelig psykolog.

»Der er en vis ivrighed i fremtoningen og i hans øjne. Flere gange nævner han, at han har været befalingsmand og sergent. Da den mandlige psykolog overtager igen, fremstår han skuffet og mindre engageret modsat ved den kvindelige,« lyder det i en beskrivelse fra erklæringen.

Videre blev det i retten beskrevet, at han i samtalen med lægerne 'har en afdæmpet stemme og afslører en grådlabilitet, der har rod i sin egen situation og selvmedlidenhed.'

Dog blev denne grådlabilitet vurderet som overfladisk, da han ‘hurtigt træder ud af den situation for at fortælle en joke eller om noget, han er stolt af’.

I erklæringen blev det slået fast, at han er en person med et egocentrisk fokus, der også forsøger at tegne et billede af sig selv som intelligent i forsøget på at opretholde sit eget selvbillede.

Med faglige termer bliver Thomas Thomsen beskrevet med narcissistiske og dyssociale personlighedstræk.

Der blev også lagt stor vægt på hans grad af empati og evne til at sætte sig ind i andres sted i erklæringen.

»Han har en påfaldende mangel på empatisk indlevelse. Han er ikke optaget af andre eller forholder sig til andres følelser og holdninger.«

Det gælder også i forhold til sagen her.

»Her har han ikke udvist anger eller skyldfølelse over det, han har erkendt sig skyldig i. Både i forhold til offeret, pårørende og egne pårørende.«

Ifølge den psykologiske undersøgelse kom det også frem, at den 37-årige også har et anstrengt forhold til kvinder.

I konklusionen fra den retspsykiatriske undersøgelse bliver det slået fast, at Thomas Thomsen ikke er egnet til psykiatrisk behandling, og at man derimod anbefaler straf som sanktion, såfremt han kendes skyldig.

Thomas Thomsen har retssagen igennem nægtet sig skyldig i anklagen om voldtægt og drab. Han har dog erkendt partering af liget, men hævder, det skete i panik efter en faldulykke i skoven.

Her var Mia Skadhauge Stevn ifølge den 38-årige kommet slemt til skade efter et fald, hvor remmen på hendes skuldertaske havde grebet fat i noget i skovbunden.

Retten afviser den tiltaltes forklaring som utroværdig og læner sig op ad den retsmedicinske vurdering om, at offeret sandsynligvis blev kvalt.

Der vil være strafprocedure torsdag, hvorefter der falder dom.

