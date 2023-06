Han var svigermors drøm. Pæn, sjov, flink og charmerende.

Han havde styr på sit liv og havde en god stilling i Forsvaret ved Aalborg Kaserne. Han var stolt af sit arbejde og gjorde en ære ud af at tage sin uniform på hver eneste dag.

Men hurtigt ændrede det billede sig til at være helt anderledes.

Sådan har tre ekskærester til den 37-årige tiltalte i Mia-sagen forklaret tirsdag ved Retten i Aalborg. Han nægter sig skyldig i drab og voldtægt, men har erkendt usømmelig omgang med lig.

I stedet har kvinderne hver især forklaret, at deres forhold udviklede sig til at være fyldt med kontrol og manipulation, ligesom de følte sig »fanget« i forholdet.

»Han blev anderledes, og ville gerne vide, hvor jeg var. Han ville bestemme mange ting. Han ville have, at jeg skulle tænde GPSen i bilen, når jeg lånte hans champagnefarvede Mazda 323. Hvis jeg kørte en anden vej, så blev jeg konfronteret med det, når jeg kom hjem,« forklarede en af kvinderne.

En anden forklarede, at han langsomt blev mere og mere kontrollerende, og at tingene skulle gå hans vej.

Da hun blev spurgt ind til deres sexliv, forklarede hun, at episoderne flere gange havde været meget voldsomme for hende, og at hun blandt andet, mod sin vilje, var blevet låst fast til en radiator med håndjern, mens hun var nøgen.

Kvinderne har hver især forklaret, at de var sammen med den tiltalte imellem otte måneder og to år.

Da kvinderne langt om længe så sig i stand til at forlade den tiltalte, blev hans adfærd kun endnu værre ifølge dem.

Blandt andet forklarede den ene af kvinderne, at hun følte, han begyndte at følge efter hende, når hun var i byen.

»Der var en gang, hvor han pludselig stod og bankede på ruden, da jeg sad sammen med mine veninder. Det var meget ubehageligt,« forklarede hun og fortalte samtidig om en anden episode.

»Jeg oplever en nat, hvor jeg ligger og sover i kælderlejligheden, at min hund knurrer og gør op mod vinduet. Jeg kigger op og ser en mand med elefanthue, der kigger ind gennem vinduet på mig. Der går jeg i panik. Jeg kan huske, jeg kaster hovedpuden mod ruden og skriger. Jeg løber op til mine forældre og ringer til politiet.«

Hun forklarede, at hun ikke så, om det var tiltalte, men at hun mistænker ham for det.

En anden af kvinderne forklarede, at hun kort efter bruddet satte sig ud i sin bil, men at hendes dæk pludselig var punkteret.

»Jeg tænkte ikke videre over det, før mekanikeren ringede og fortalte, at det lignede, det var gjort med en skarp genstand.«

Efterfølgende oplevede hun også, at der var sket et indbrud i bilen.

Har du været bange for ham? spurgte anklager Mette Bendix.

»Det blev jeg,« fortalte hun, hvorefter politiet blev kontaktet.

B.T. har tidligere beskrevet den tiltaltes tidligere domme. Blandt andet er han dømt for at have klippet bremserørene over på kvindens VW Golf og for blufærdighedskrænkelse af en anden ung kvinde.

Den 37-åriges forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, afbrød flere gange under dagens vidneafhøringer af de tre ekskærester.

»Jeg synes, at det her bliver mere og mere et karaktermord på min klient,« understregede hun.

Også en tidligere og mangeårig ven til den tiltalte har tirsdag afgivet forklaring i retten. Han har tidligere været sigtet i sagen, men er i dag renset for enhver mistanke, og politiet har for lang tid siden droppet sigtelsen mod ham.

