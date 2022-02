Den 36-årige mand, der lige nu sidder varetægtsfængslet for drabet på 22-årige Mia, er tidligere dømt for kriminalitet.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen mod ham. Det har mandens advokater oplyst til et grundlovsforhør torsdag.

Nordjyllands Politi har tidligere i den nuværende sag oplyst, at den fængslede mand og den anden drabssigtede i sagen, der nu er løsladt, er kendt for småkriminalitet.

Nu kan B.T. løfte noget af sløret for, hvad den ene 36-årige tidligere er dømt for. Det er ham, der endnu sidder varetægtsfængslet.

17. juni 2010 sad den nu drabssigtede mand fra Flauenskjold på anklagebænken i Retten i Aalborg.

Det viser en tidligere dom fra retten, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her blev den dengang 24-årige mand dømt for at have udsat sin ekskæreste og dennes mors liv for fare, da han i slutningen af april måned i 2009 med en skævbidder klippede bremserørene over på deres VW Golf.

Heldigvis opdagede ekskæresten, at bilens bremser ikke virkede og ingen kom til skade.

Men det var ikke det eneste forhold. For ifølge domsbogen blev han også dømt for blufærdighedskrænkelse, da han den 8. maj belurede en ung kvinde gennem et vindue og efterlod sæd på ruden.

Dommeren og de to mænd var ikke i tvivl, efter de havde hørt vidnernes forklaring i retten.

Den dengang 24-årige mand blev idømt 60 dages fængsel.

Men særligt en detalje fra retssagen vækker opsigt.

I retten forklarede den udlærte elektriker, at han kendte den unge kvinde, som han blev dømt for at belure og efterlade sæd på hendes vindue.

Han fortalte han, at han var inde i byen den 8. maj, da han så den forurettede kvinde.

»Han så forurettede gå på fortovet. Han holdt ind og spurgte, om hun ville have et lift, hvilket forurettede gerne ville,« står der i domsbogen fra retssagen.

Manden forklarede videre, at han havde en aftale med kvinden om, at de skulle have sex. Ifølge ham havnede sæden på vinduet, da han kravlede ud af husets vindue med kondomet i hånden. Angiveligt fordi mødet skulle være hemmeligt.

Da den unge kvinde senere i sagen afgav forklaring afviste hun fuldstændig mandens forklaring. Og retten fandt i øvrigt heller ikke mandens forklaring troværdig i deres kendelse.

Kvinden forklarede i retten, at hun havde været til fest hos nogle venner. Hun cyklede alene hjem, hvilket hun havde ringet til sin mor og fortalt. Hjemme på sit værelse havde hun skiftet til nattøj og var i gang med at fjerne makeup, da hun hørte en puslen ved vinduet. Gennem persiennerne kunne hun se en skikkelse.

»Lige neden under vinduet så hun en elefanthue, der kiggede op på hende. Vedkommende sad på hug,« forklarede kvinden og fortalte, at manden kort efter forsvandt.

I retten fortalte hun, at hun aldrig havde set den tiltalte før, de havde heller ikke en aftale om at ses den pågældende aften.

Det var en dna-undersøgelse, der slog fast, at det var mandens sæd på ruden.

I dommen fra Retten i Aalborg bliver det noteret, at han manden var egnet til at modtage straf og havde gode personlige forhold.