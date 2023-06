»Han syntes, det var fedt.«

Sådan fortalte et vidne og tidligere arbejdskollega tirsdag om den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Han har erkendt sig skyldig i sidstnævnte forhold, men nægter drab og voldtægt.

Vidnet forklarede, at han selv kontaktede politiet, efter den tiltalte blev anholdt. I to år arbejdede de sammen som elektrikere, hvor vidnet var svend og tiltalte lærling.

Og det var angiveligt i den periode, at den tiltalte viste sig fra en mere mørk side ifølge vidnet.

»Når vi sad i skurvognen, var der nogle ting, som tiltalte viste mig på sin mobil, som ikke var normalt. Han viste det kun til mig,« forklarede elektrikeren.

Mere konkret henviste vidnet til tre forskellige videoer, som den tiltalte har haft vist ham.

»Det var en video med noget, som jeg ikke syntes, at man skulle se. Det var videoer med krig. Den ene var fra et mexicansk narkokartel, hvor en person blev halshugget på videoen,« forklarede manden og understregede, at de ikke kiggede på sådan nogle videoer normalt.

Billedet er fra da den 37-årige tiltalte gik på sergentskole. Foto: Privat

Han fortalte, at han synes, det var yderst ubehageligt at se videoen, og at han fik kvalme.

»Det var ikke det, jeg regnede med, jeg skulle se. Han sagde, han synes, det var fedt,« fortalte han videre.

Og ikke længe efter skulle tiltalte angiveligt have vist to andre videoer.

Vidnet havde svært ved at beskrive indholdet, da han ikke brød sig om det, men forklarede, at den ene video viste en kvinde, der blev skudt, mens den anden havde karakter af ekstrem porno.

Ifølge vidnet udtrykte tiltalte ikke nogen følelser, da de så dem sammen. Han forklarede også, at tiltalte generelt fremstod meget stille, men også kunne være kort og kontant.

Angiveligt var vidnet den eneste person, tiltalte viste videoerne til. Han forklarede nemlig, at han havde spurgt andre kollegaer, om de havde set de samme videoer.

Men ingen af dem, han spurgte, havde fået dem forevist.

Tidligere var den tiltaltes tidligere barndomskammerat inde og afgive forklaring. Han har tidligere været sigtet i sagen, men er i dag renset for enhver mistanke, og politiet har for lang tid siden droppet sigtelsen mod ham.

