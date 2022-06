Lyt til artiklen

Østjyllands Politi fik tirsdag eftermiddag en henvendelse fra Salling i Aarhus, der havde tilbageholdt to unge mænd, der opførte sig mistænkeligt i butikken.

Men det viste sig, at de to mænd på 17 og 19 år havde lagt en pose med varer fra sig, inden de havde forladt kasselinjen. Derfor var der ikke tale om butikstyveri.

Den 19-årige mand fik dog alligevel en sigtelse med sig hjem for overtrædelse af knivloven.

Da han blev tilbageholdt af vagterne, havde han nemlig trukket en kniv op af sin bæltetaske og forsøgt at gemme den.

Herefter blev de to mænd bortvist fra stedet og fik at vide, at de ikke længere var velkomne i Salling.

Men det tog de to unge mænd tilsyneladende ikke så tungt.



De valgte i stedet at gå ned ad gaden til Magasin, hvor de ved 17-tiden blev spottet af en butiksvagt, der sad i et baglokale og kiggede på butikkens videoovervågning.

Vagten bemærkede, at de to mænd flere steder i butikken spurgte, om de kunne få udleveret en pose, indtil de til sidst købte en og søgte mod butikkens 1. sal.

Vagten fik nogle medarbejdere til at følge efter dem, mens han fulgte med på videoovervågningen. Her kunne han se, at de to mænd gik ind i et prøverum med den tomme pose, men kom ud igen med en fyldt pose.

Der lå efterfølgende flere alarmer på gulvet i det prøverum, de to mænd havde været i.

For at fange tyveknægtene stod flere af butikkens medarbejdere derfor ved udgangene, så da de to mænd forlod Magasin uden at betale for noget, blev de pågrebet.

Og da politiet ankom til Magasin kunne de to betjente med det samme genkende de to mænd på 17 og 19 år, som de godt en time tidligere havde bortvist fra Salling.

Det viste sig, at de to mænd havde stjålet tøj for flere tusinde kroner i Magasin, og de blev begge sigtet for butikstyveri.