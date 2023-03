Udpluk af sager om ruskevold

Januar 2023, Retten i Holbæk: En mor blev idømt fem års fængsel for at have rusket sin tre måneder gamle søn i november 2021, hvor mor og søn havde opholdt sig alene i et sommerhus. Drengen fik flere hjerneblødninger og har i dag svær hjerneskade. Hun nægter sig skyldig og har anket dommen.



August 2022, Retten i Esbjerg: En 30-årig far blev idømt fire års fængsel for at have rusket sin ti måneder gamle søn i december 2020, hvor han var alene med sønnen. Sønnen var i livsfare. Tiltalte nægter sig skyldig og har anket dommen.

November 2021, Retten i Nykøbing Falster: En 23-årig far blev idømt fem år og seks måneders fængsel for i flere tilfælde at have udøvet vold mod sin spæde datter. Hun fik slag i ansigtet og på kroppen, blev klemt om brystkassen og/eller rusket, hvilket medførte brækkede ribben, en brækket arm, afrivning af ledkapslen i højre lårben og venstre underarm og hjerneblødninger. Han nægtede sig skyldig og ankede til landsretten. Østre Landsret stadfæstede dommen og hævede straffen til seks års fængsel.

Februar 2020, Retten i Sønderborg: En 26-årig mand blev idømt fem års fængsel for at have mishandlet sin 2,5 måneder gamle søn. Sønnen blev blandt andet rusket kragtigt og fik stumpe traumer mod hovedet, som gav ham hjerneblødninger. Faren blev også kendt skyldig i at være flygtet fra en psykiatrisk afdeling, da han sad varetægtsfængslet. Han erkendte sig delvist skyldig.

Kilde: Danmarks Domstole og domsudskrifter.