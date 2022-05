Fem yngre mænd sidder lige nu varetægtsfængslet i Aarhus i en sag om besiddelse af skydevåben 'under skærpende omstændigheder'. Sagen skulle eftersigende have relation til bandemiljøet.

De fem mænd blev anholdt over to omgange – og alle blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i bededagsferien.

Politiet slog først til torsdag i Stavtrup, hvor tre mænd blev anholdt. Her sikrede politiet spor, der ledte dem i retningen af yderligere to medgerningsmænd, der blev anholdt fredag aften.

Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose over for B.T.

»Det kan sagtens tænkes, at der kommer til at være flere anholdelser i denne sag,« fortæller han desuden.

Hvilken relation de fem yngre mænd har til hinanden, eller præcis hvad de nærmere omstændigheder i sagen er, kan vagtchefen ikke oplyse.

Da politiet anholdt de to medgerningsmænd fredag aften, rykkede de talstærkt ud i skudsikre veste til ransagninger på to forskellige adresser i henholdsvis Tilst og Skejby, skriver Århus Stiftstidende.

»Det gør vi typisk i en sag om overdragelse af skydevåben, for vi kan ikke udelukke, at de kunne have flere skydevåben. Så det er for at være på den sikre side,« forklarer vagtchef Chris Mose til B.T.

Chris Mose har ingen kommentarer til, om sagen har relation til bandemiljøet. Men det har vagtchef Rene Ludvig bekræftet over for Århus Stiftstidende.

»Det er en sag, hvor vi kigger i retning af bandemiljøet,« siger han til avisen.

De første tre yngre mænd blev stillet for en dommer fredag klokken 11.30. Knap 24 timer senere lørdag klokken 10.30 stod de to medgerningsmænd for skud.

Alle fem blev som bekendt varetægtsfængslet i fire uger.

Ved begge grundlovsforhør begærede Anklagemyndigheden om lukkede døre.

B.T. følger sagen.