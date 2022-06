Lyt til artiklen

Østjyllands Politi beder borgerne om hjælp til at få identificeret en mand, der mistænkes for at stå bag et voldeligt overfald i Åbyhøj.

Det var tirsdag 1. marts klokken 18.03, at Østjyllands Politi fik en anmeldelse fra en 33-årig mand, der var blevet udsat for et tilsyneladende umotiveret overfald på parkeringspladsen ved Netto på Silkeborgvej i Åbyhøj ved Aarhus.

Manden har forklaret til politiet, at han sad i sin bil på parkeringspladsen, da en fremmed mand kom hen og bankede på ruden og begyndte at råbe af ham.



Herefter skulle manden have åbnet bildøren og var begyndt at slå løs på den 33-årige. Den 33-årige steg ud af bilen og gik over på et fortov, men manden fulgte efter og fortsatte med at slå på ham.



Ifølge den 33-årige forsøgte en anden mand, der var i selskab med gerningsmanden, at holde ham tilbage og trække ham væk.

Den 33-årige har oplyst til politiet, at han aldrig før har set de to mænd.

Gerningsmanden beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-28 år gammel

175-180 cm høj

Kraftig af kropsbygning

Lys i huden

Kort leverpostejfarvet hår med fade i siderne

Talte dansk

Var iført en mørkegrå jakke, beige bukser og sorte sko

Kan du genkende manden, eller har du oplysninger i sagen, så kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.