Sidste gang, hans hjerne blev undersøgt af retspsykiatere, blev det ikke vurderet, han var så farlig, at han skulle bag lås og slå på ubestemt tid.

Men anklageren i Louise Borglit-sagen vil alligevel ikke udelukke, at forvaring eller anbringelse kan komme på tale i denne sag.

I hvert fald bliver der i det anklageskrift, der nu ligger færdigt, og som B.T. har fået aktindsigt, taget forbehold for »anden retsfølge end straf«, såfremt den 29-årige bliver kendt skyldig i sagen, som han nægter sig skyldig i.

Før man tager endelig stilling, afventer man dog mentalundersøgelsen. En mentalundersøgelse, der ikke er den første af sin slags for den 29-årige, der er altså nu er tiltalt for drabet begået i Elverparken i Herlev i november 2016.

Det er nemlig ikke første gang, den 29-årige skal på anklagebænken i så alvorlig en sag.

I årene efter det hidtil uopklarede drab på Louise Borglit blev han således dømt for et voldsomt overfald på en kæreste.

Et overfald så voldsomt, at det blev betragtet og dømt som et drabsforsøg, og som efterlod kæresten med en hjerneskade.

Forud for retssagen gennemgik den tiltalte også dengang en mentalundersøgelse.

Nok viste den, at han havde lav frustrationstærskel og opførte sig garderende, men konklusionen var klar: Den afviste blankt, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Eller var det generelt.

»Retslægerådet vurderer ikke, at han frembyder en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at anvendelse af forvaring findes påkrævet for at forebygge denne fare,« lød det helt konkret i konklusionen, der fastslog, at en fængselsstraf ville være passende.

Sådan en fik han også. En langvarig én.

Det var den, han sad og afsonede I Enner Mark Fængsel, da politiet i forbindelse med efterforskningen af drabet på Louise Borglit sendte en politiagent ind og på den måde indhentede de beviser, som ledte til, at den 29-årige i maj i år blev anholdt og sigtet for det koldblodige drab.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto Vis mere 32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto

Under forårets grundlovsforhør kom det frem, at den 29-årige ikke er et ukendt ansigt i psykiatrien.

Både forud for og efter drabet på Louise Borglit var han i kontakt med læger og psykiatere. Faktisk lod han sig indlægge på Psykiatrisk Center Ballerup i dagene efter drabet.

I forbindelse med sin indlæggelse gav han angiveligt udtryk for, at han »ikke kunne skelne mellem, hvad der var rigtigt og forkert«.

Og at der »var sket noget forfærdeligt«.

Udtalelser, der sammen med det signalement, der var sendt ud af en mulig gerningsmand, fik centerchefen til at kontakte politiet.

Netop politiet har den 29-årige mand stiftet bekendtskab med adskillige gange i årenes løb.

En gennemgang, som B.T. har lavet, viser, at han otte gange tidligere er blevet dømt. Røveri, drabsforsøg, vold, våbenbesiddelse og trusler er bare nogle af punkterne på hans generalieblad.

Heriblandt også trusler mod hans egen mor, for hvem han fik et polititilhold mod at kontakte.

32-årige Louise Borglit blev stukket ned og dræbt, da hun luftede sin hund i Elverparken i Herlev. Foto: Søren Bidstrup Vis mere 32-årige Louise Borglit blev stukket ned og dræbt, da hun luftede sin hund i Elverparken i Herlev. Foto: Søren Bidstrup

Hidtil har det ikke været vurderet nødvendigt at idømme den 29-årige andet end fængselsstraf.

Om det bliver tilfældet, såfremt han bliver fundet skyldig i drabet på Louise Borglit, vil blive afgjort på et endnu ikke planlagt tidspunkt i Retten i Glostrup.

Og her vil den mentalundersøgelse, som i øjeblikket er ved at blive lavet, spille en rolle.

Den 29-årige havde ellers modsat sig at blive undersøgt igen. Trods protester fra ham selv og hans forsvarer efterkom dommeren ved grundlovsforhøret dog anklagerens begæring om en mentalundersøgelse.

»En ny mentalundersøgelse skal supplere den tidligere,« lød det dengang.